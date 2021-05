Christine Søvsø inspireres af former, farver og følelser i byens rum. Privatfoto

Kunstner laver både malerier og skulpturer

Christine Søvsø er født i 1989 og opvokset i Kalundborg og er nu bosat i København. Hun inspireres af de former, farver og følelser, vi alle møder i det moderne, urbane rum. Motiverne har ofte menneskekroppen i centrum og bliver formidlet gennem stærke farver og abstrakte former.

I sin kunst søger Christine Søvsø at udfordre og udvide de gængse rammer - dog uden at bryde dem. Hendes værker er et stille opgør med det autoritetstro.