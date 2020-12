Kunstner: Vejrguderne spiller en symfoni i alle tonearter på Færøerne

Færøske Ellindur Egilstrøð har skiftet sin direktør-job på Færøerne ud med et liv som billedkunstner, som sin far, og bor nu i Randers - til januar kan hans naturinspirerede malerier ses i Galleri Kordel i Kalundborg.

- Tit kaldte han på os, så vi kunne tage del i oplevelsen. Han havde, som andre billedkunstnere, et behov for at lade lærred, maling og pensel få lov til at lege med dette lys og vejr og skabe unikke malerier ud fra sine oplevelser, fortæller Ellindur Egilstrøð.