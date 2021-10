Se billedserie Efter 15 år som rektor for Kalundborg Gymnasium og HF har den 69-årige Peter Abildgaard Andersen valgt at lade sig pensionere fra månedens udgang. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Kunsten at blive gammel uden at blive voksen

Af Thomas Rye

Kalundborg: Det er efterårsferie og gange og klasse­lokaler på Kalundborg Gymnasium ligger øde hen.

Et sted er der dog aktivitet. Trods ferien har rektor Peter Abildgaard Andersen fundet vej til gymnasiet, hvor han sidder og roder med noget papirarbejde, han skal have gjort færdig, inden han ved udgangen af måneden går på pension.

Han løsriver sig dog fra papirarbejdet længe nok til at lukke Nordvestnyts udsendte ind og vise os ned til kontoret, der har været hans faste arbejdsplads, siden det blev færdiggjort for godt halvanden år siden.

- Jeg var ikke modstander af at flytte mit kontor og resten af administrationen herned i forbindelse med ombygningen, men jeg var nok den sidste der blev overbevist. Det var en stor udgift, men i dag er jeg glad for at jeg lod mig overtale. Det var den helt rigtige beslutning. Vi er kommet meget tættere på eleverne og resten af personalet. Førhen kom de kun op til mig i "tårnet" når de havde et ærinde, her kigger måske 20 elever ind hver eneste dag, bare for at hilse på og sige godmorgen, fortæller Peter Abildgaard Andersen.

Det tætte forhold til eleverne har altid været noget som Peter Abildgaard Andersen har vægtet højt, og det var en stærk medvirkende årsag til at han endte i Kalundborg.

- Der er stor forskel på et gymnasium som Kalundborg Gymnasium og på store gymnasier som Gladsaxe Gymnasium med 1.100 til 1.200 elever. Ikke at de store gymnasier er dårligere skoler, men på et gymnasium som det i Kalundborg har man mulighed for at lære alle, både lærere og elever, at kende. Jeg er selv meget socialt anlagt, og det har altid betydet meget for mig at have et tæt forhold til eleverne, siger han.

Ungdommen har ændret sig meget i de 42 år Peter Abildgaard Andersen har arbejdet i gymnasieverdenen, men gennem alle årene, har han forsøgt at have et godt og tæt forhold til gymnasiets studerende.

- Nogle af mine jævnaldrende kan godt blive en smule provokerede af de unges musik, tøj, sprog og væremåde. Jeg har altid forsøgt at se det som en udfordring. Det er eleverne, og deres kultur der skaber udviklingen, fremdriften og livet på et gymnasium, derfor er vi gamle også nød til at forholde os til dem. Kunsten er at blive gammel, uden at blive voksen, mener han.

Spild af mine evner

Oprindeligt lå det ikke i kortene at Peter Abildgaard Andersen skulle være leder.

- Helt tilbage i 1979, da jeg blev ansat på Gladsaxe Gymnasium, havde jeg den holdning, at det med ledelse ikke noget, som jeg gider. Jeg ville gerne arbejde med eleverne til gengæld, så da stillingen som studievejleder blev ledig midt i 80'erne tænkte jeg, at det var det oplagte job for mig. Min daværende rektor var uenig. Han tog fat i mig, og sagde at det job ville være spild af mine evner, husker han.

I stedet blev han inspektor på Gladsaxe Gymnasium, og efterhånden gik det om for ham, at et lederjob måske ikke var så dårligt, hvis man havde ideer, og gerne ville være med til at påvirke hvilken retning gymnasiet skulle bevæge sig i.

Der skulle dog gå nogle år endnu, før ideen om at søge en rektorstilling kom til ham.

- Det var i april måned 2006. Jeg var lige kommet hjem fra mit daværende arbejde på Gladsaxe Gymnasium og lagde mig på sofaen for at slappe af. I et nummer af mit fagblad så jeg, at stillingen som rektor på Kalundborg Gymnasium var blevet slået op. Her traf jeg beslutningen, fortæller Peter Abildgaard Andersen.

Kun de allernærmeste fik at vide, at Peter Abildgaard Andersen ville søge jobbet. En af dem var hans hustru.

- Hvis vi skal være helt ærlige, så troede hun i første omgang ikke på at jeg ville få jobbet. Da det gik op for hende, at det var alvor, stod hun dog bag mig et hundrede procent. Hun havde dog betingelser. Vi havde sammen brugt 17 år på at sætte vores hus i stand. Det orker ingen af os at skulle igennem igen, så hvis vi skulle flytte, så skulle det være i et nyt hus, husker han.

Den anden betingelse var at når de engang gik på pension, så skulle de flytte tilbage til København.

- Her har vi dog ændret mening igennem de 15 år vi har boet her. Vi er blevet kalundborgensere, og vi sætter især stor pris på naturen og vores naboer. I dag kunne vi ikke forestille os at bo andre steder, siger Peter Abildgaard Andersen.

Den endelige jobsamtale foregik på Kalundborg Gymnasium. Den dag i dag husker Peter Abildgaard Andersen stadig tydeligt samtalen.

- Jeg blev hentet ind i et lokale på den gamle førstesal. Der sad de så allesammen. Konstitueret rektor Birte Klæsøe Lund. Bestyrelsesformand Ole Glahn. Bestyrelsesmedlemmer. Medarbejderrepræsentanter. En repræsentant for elevrådet. Der var måske en ti stykker, placeret i en hestesko rundt langs væggene i lokalet.

- Jeg blev placeret på en elevstol midt i forsamlingen, og så begyndte Ole Glahn systematisk at præsentere mig for den ene sag efter den anden, som de ville have jeg skulle tage stilling til. Kun Ole Glahn og jeg talte. Vi skulle igennem ti, og da vi havde været igennem de første syv, løb koldsveden ned af mig, husker han.

Forsinket jubilæumsgave

Forholdet til kollegaer og bestyrelser har siden da været noget mere afslappet, og Peter Abildgaard Andersen fremhæver enkelte af hans faste samarbejdspartnere gennem de sidste mange år, som nogen han satte særlig stor pris på-

- Jeg var meget taknemmelig for at have Birte Klæsøe Lund som vicerektor i den første tid. Det var uvurderligt at have en erfaren kollega som hende at støtte sig op ad, der kendte Kalundborg Gymnasium og gymnasiets kultur og historie indgående, siger han.

Også administrationschef Lis Weihrauch Krat får venlige ord med på vejen.

- En af mine tidlige og bedste beslutninger var at ansætte Lis Krat. Uden at have haft hende til at holde styr på det hele, havde vi aldrig haft økonomi til at gennemføre den udvikling og den ombygning som vi har gjort i mine år på Kalundborg Gymnasium, siger han.

Endelig får sender Peter Abildgaard Andersen også vicerektor Mads Seneberg Christensen en venlig tanke.

- Jeg har arbejdet meget tæt sammen med Mads omkring ombygningen af Kalundborg Gymnasium de seneste år. Det projekt var i lige så høj grad hans fortjeneste som min, siger PEetr Abildgaard Andersen.

Afskedsreceptionen for Peter Abildgaard Andersen holdes i kantinen på Kalundborg Gymnasium og HF fredag den 29. oktober klokken 15.00 til 17.30, og hvis man er i tvivl om hvilken gave man skal købe til den afgående rektor, så har han selv et bud.

- Kalundborg Gymnasium fejrede 50 års jubilæum i 2007, et år efter jeg var blevet ansat som rektor. Ved den lejlighed lovede kommunen os, at der ville blive sat skilte op ved indfaldsvejene, så besøgende lettere kunne finde vej til gymnasiet. Den dag i dag er de skilte stadig ikke sat op. Det kunne da være skægt, hvis det nåede at ske i min tid, griner han.