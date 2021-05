Billedkunstner Julie Dam var blandt de kunstnere som for første gang udstillede på Kunst i Pinsen denne weekend. Hendes malerier kunne ses på Fugledegård ved Tissø. Foto: Anders Ole Olsen

Kunst på Fugledegård

Ideen til at der skulle udstilles på Fugledegård var Julie Dams. Hun arbejder til hverdag som kulturformidler på stedet.

- Det er første gang, at jeg deltager som udstiller ved Kunst i Pinsen, men jeg har flere gange før været med som besøgende, fortæller hun.

Julie Dam har malet hele livet, men det er først de senere år at hun er begyndt at udstille sine værker.

- Det var min mand der overtalte mig til at tage springet tilbage i 2018. Indtil da malede jeg udelukkende for min egen fornøjelse, fortæller hun.

Julie Dams malerier tager udspring i naturen, og hun henter megen inspiration i hendes daglige arbejde i landskabet omkring Tissø. Et af de udstillede malerier som de besøgende i år kunne opleve var Natursyn. Maleriet afbillede en udsprungen rapsmark på den ene side mens en vild skov vokser på den anden.

- Det handler om, hvordan der er stor forskel på hvordan vi opfatter naturen. Da jeg var barn, voksede jeg op i København. Dengang skulle der ikke meget mere end en gul rapsmark til at imponerer mig, fortæller hun.

Fugledegårds anden udstiller Hanne Christensen har heller ikke tidligere været med som udstiller på Kunst i Pinsen, men hun har arbejdet med keramik i mange år, og er ikke fremmed for hverken at udstille eller sælge hendes værker.

- Det er en særlig form for tinbaseret keramik, hvor man maler mønstre på værket, der nærmest minder om akvarel maling. Jeg lærte den under et besøg i Italien, fortæller hun.