Kunst i pinsen og havefestival i Keramikstuen

Inger Andersen glæder sig til at byde velkommen til en spændende udstilling i Keramikstuen på Sandlodsvej på Røsnæs i pinsen, hvor man kan opleve et kreativt miljø med kunsthåndværk af høj kvalitet. Og det største kunstværk, som er naturen, er lige nu klædt i sin smukkeste forårsdragt.

Martin Ulberg udstiller pileflet som store kurve, fuglehuse og m.m. Ib Madsen udstiller stenskulpturer i et rigt udvalg. Det er første gang, Keramikstuen har den fornøjelse at byde velkommen til Lise Jonas og Ib Madsen.

- På værkstedet udstiller Susanne Zarp sine sølvsmukker, og der er mange fine ting at se på, Susanne har også taget et udvalg af sine malerier med, oplyser Inger Andersen.

- Der er mange ting at opleve i Keramikstuen - min egen keramik og butikken og i år er havefestivalen, som vi deltager i, planlagt til at være i pinsen, så haven er åben også for haveinteresseret. Roserne er knapt sprunget ud, men der er meget andet at se og opleve, nyd en stille stund og udsigten over Kalundborg Fjord, lyder opfordringen fra Inger Andersen.