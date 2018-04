Kunderne nyder især italienske vine

Italienske vine er favoritten i Kvickly Kalundborg, når kunderne gerne vil nyde et glas rødvin til maden. Og den skal allerhelst være både fyldig og frugtig med et touch af sødme.

Italien er i dag det mest populære vinland hos kunderne i Kvickly Kalundborg, ifølge Kim Christensen, souschef i Kvickly og ansvarlig for vinafdelingen. Han supplerer med, at de fleste italienske vine i varehuset er produceret i Syditalien.

Afdeling med vokseværk Kim Christensen har siden 2009 været ansat i varehuset, og han kom fra et job i Coop, hvor han et par år arbejdede som vinkonsulent og havde hele Sjælland som sit område. Han sagde farvel, fordi han savnede kontakten med kunderne. Og så ville han gerne prøve kræfter med en vinafdeling, og han har ikke et sekund fortrudt sit valg.

Glemmes skal ikke den lokale Næs-vin fra Dyrehøj Vingård på Røsnæs, som han er stolt over at have på hylden, fordi den smager godt og er lokal produceret. En autentisk vin og han sælger både hvidvin og rosé fra vingården. Kim Christensen forventer i øvrigt at få endnu flere produkter på hylderne fra vingården. Det både fascinerer og overrasker ham, at der kan dyrkes så god vin i Danmark, og så gælder det bare om at bakke op om de gode lokale initiativer.