Kunderne kan få indflydelse på Kalundborg Forsyning

Kalundborg - 19. august 2021 kl. 07:33 Kontakt redaktionen

Nu kan man som kunde få indflydelse på arbejdet i Kalundborg Forsynings bestyrelse, når der i efteråret skal vælges to forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse.

Ligesom sidst gennemføres valget elektronisk. Alle kunder kan stemme, og det man via NemID. Valget indledes 21. oktober og afsluttes med offentliggørelse af de valgte i begyndelsen af december.

For at stille op som kandidat skal man være over 18 år, myndig og kunne dokumentere 10 stillere, som er forbrugere hos Kalundborg Forsyning. Man skal anmelde sit kandidatur, inklusiv stillerliste, via www.kalfor.dk senest den 16. september kl. 12.

Forbrugerrepræsentanterne bliver valgt ved direkte valg til bestyrelsen for Vand, Overfladevand, Spildevand og Rens.

På den førstkommende generalforsamling bliver forbrugerrepræsentanterne desuden udpeget til selskaberne for Varme, Forsyning og Holding, og kommer til at indgå i bestyrelserne i alle syv selskaber. De forbrugervalgte medlemmer får samme indflydelse som de øvrige bestyrelsesmedlemmer og vælges for en fireårig periode - 2022-2025.

- Bestyrelsens opgave består primært i at varetage den overordnede og strategiske ledelse af Kalundborg Forsyning, oplyser bestyrelsesformand for Kalundborg Forsyning Anne E. Jensen.

- Som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem indgår man i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Det vil sige, at man skal varetage selskabets interesser. Bestyrelserne i vores selskaber sørger for, at de strategiske og økonomiske forudsætninger er på plads, så driften kan køre uden problemer. Det er det arbejde, som vi søger forbrugerrepræsentanter til, forklarer Anne E. Jensen.

- Når man sidder i bestyrelsen, får man indflydelse på de overordnede retningslinjer for driften og udviklingen. Det daglige arbejde med at forsyne os alle med drikkevand, fjernvarme og håndtere vores spildevand, overlader bestyrelsen naturligvis til de professionelle medarbejdere i Kalundborg Forsyning, fortsætter Anne E. Jensen.

- Vi håber, at rigtig mange vil benytte chancen til enten at stille op som kandidater eller til at stemme deres foretrukne kandidat ind, når valget går i gang. Vi ser gerne kandidater både fra virksomhederne og almindelige kunder (husstande). Virksomhederne udgør over 60 procent af omsætningen i Kalundborg Forsyning, så en kandidat fra hver forbrugergruppe, vil være en ønskesituation for selskabet, men det er selvfølgelig kundernes valg, slutter Anne E. Jensen.

Man kan læse mere om det forestående forbrugervalg på forsyningens hjemmeside www.kalfor.dk.