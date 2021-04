Se billedserie Fra Headspace Kalundborgs første åbningsdag. Fra venstre ses ungerådgiver Yasemin Ucar, centerchef Mette Truesen og daglig leder og ungerådgiver Jonas Hamborg Jensen. Foto: Eva Lyng Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Kun én ung bruger Headspace indtil videre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kun én ung bruger Headspace indtil videre

Kalundborg - 22. april 2021 kl. 19:42 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Den 1. marts åbnede Headspace i Kalundborg, og samme dag kom den første unge, som havde brug for nogen at tale med, og der er ikke dukket yderligere unge op siden.

Headspace er et tilbud, hvor alle børn og unge mellem 12 og 25 år, kan komme og tale med nogen om stort og småt.

Jonas Hamborg Jensen, daglig leder og ungerådgiver i Headspace Kalundborg ville ønske, at man havde rygende travlt, fordi man ved at behovet er der blandt de unge. Derfor arbejder Headspace på at blive synlige og kendt af alle.

Coronarestriktioner samt skoler og uddannelsesinstutioner, der konstant skal omstille sig til nye retningslinjer, betyder, at overskuddet til at få besøg af Headspace ikke er så stort ifølge Jonas Hamborg Jensen.

- Det kræver nok lige lidt mere ro på skolerne, inden vi bliver inviteret ud, men vi vil meget gerne ud til de unge, siger han.

Headspace har dog lige været på Rynkevangskolen for at fortælle samt givet et virtuelt oplæg til Tømmerup Fri- og Efterskole, og skal også ud på Kirke Helsinge Skole snart.

Derudover har Headspace også været ude at dele flyers og bolsjer i gaden for at blive mere kendte.

- Vi skal i kontakt med fagpersonerne i kommunen. De kan bedre henvise til os, hvis de ved, hvad vi står for, siger Jonas Hamborg Jensen.

I øjeblikket er Headspace ved skaffe yderligere frivillige udover de fire, som man allerede har fået.

Headspace Kalundborg har lokaler i Kalundborg Hallerne og har åbent tirsdag til torsdag fra 12-18.