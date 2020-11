Kun én med høj promille - og han var på knallert

Det betyder, at færdselspolitifolkene opererede flere steder - foruden i Kalundborg by.

Det positive først: Blot en enkelt fører af et motorkøretøj pustede en for høj promille op, da færdselspoliti fredag og kort ind i natten til lørdag tog hul på julefrokost-kontrollerne og stoppede 70 køretøjer »i Kalundborg Kommune«, som det udtrykkes.

Og så til det mere problematiske: Flere af de stoppede knallertførere havde ikke rent mel i posen. Et par stykker havde ikke erhvervet ret til at køre knallert. Et par andre havde ikke betalt de lovpligtige forsikringer. Og så var der forresten også et par af knallerterne, som ikke var helt lovlige.