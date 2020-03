Kun 56 børn i nødpasning på dag 1

Michael Gravesen, direktør, om de 56 fremmødte børn i dagtilbud og skoler. - Det er mit indtryk, at dette vidner om stærkt samfundssind i en ekstraordinær situation. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Kalundborg - 17. marts 2020 kl. 14:15 Af Eva Lyng Johansen

Fra i går, den 16. marts, og 14 dage frem vil der blive tilbudt nødpasning af 0-9-årige børn af forældre med særligt kritiske arbejdsopgaver i det private og offentlige eller forældre, der slet ikke har andre pasningsmuligheder.

I går var der 35 fremmødte børn i børnehave, vuggestue og dagpleje, og 21 elever var mødt op i folkeskoler.

- Det er mit indtryk, at dette vidner om stærkt samfundssind i en ekstraordinær situation, fortæller Michael Gravesen, direktør for børn, skole og familieområdet i Kalundborg Kommune.

Nødpasningen følger de retningslinjer og anbefalinger, som Kalundborg Kommune har fået fra KL og Børne- og Undervisningsministeriet oplyser Michael Gravesen.

Den generelle anbefaling er, at forældre beholder børnene hjemme, men folk især i kritiske job kan få passet deres børn.

- Der jo mange kritiske job i denne situation udover sygeplejerske og politi. Der er den ansatte i Netto, som sørger for varer på hylderne, vores skraldemænd, produktionsmedarbejderne på fabrikkerne og mange flere, siger Michael Gravesen.

- Folk, som bliver kaldt på arbejde og har afdækket, at de ikke har andre muligheder for at få passet deres barn, kan også få nødpasning, tilføjer han.

Direktør Michael Gravesen synes, at forældrene generelt har vist stor ansvarlighed, da mange allerede holdt deres børn hjemme torsdag og fredag.

Han roser også personalet i skoler og dagtilbud for med stor ro, dedikation og overblik at planlægge nødpasningen.

På specialområdet fortsætter tilbuddene som normalt. Inklusionscentrene, Kathøj/Svallerup Skolen og Specialcenter Sigrid Undset har åbent for alle elever uanset alder, men her var der også mødt få børn op.

Børnene her indgår nemlig i de ovennævnte tal på 35 i dagtilbud og 21 på skoler.

Det har undret flere af medarbejderne, at der er åbent som normalt, og der står blandt andet på Facebook:

»Vores børnegruppe er ekstra udsatte grundet deres i mange tilfælde fysisk svækkede helbredssituation og ofte nedsatte immunforsvar. Det vil i dagligdagen ikke være muligt at overholde den anbefalede afstand, da vores børnegruppe fordrer en tæt fysisk kontakt i hjælpen til personlig hygiejne.«

Michal Gravesen vil generelt ikke kommentere på opslag på Facebook, men siger, at under lærerkonflikten i 2013 opretholdt man også specialpædagogiske tilbud, fordi det blev vurderet at være fagligt nødvendigt.

- Vi har en særlig forpligtelse til at passe på børn og unge, som er i sårbare situa­tioner.

- Der kan være eksempler på, at det vil være fagligt uforsvarligt, hvis de ikke har adgang til special­pædagogiske tilbud, siger han.

- Formand for Kalundborg Lærerkreds Karen Sørensen kan godt forstå, at der er nogle medarbejdere, som finder det »lidt mærkværdigt«, at børn, som har svært ved at beskytte sig selv, skal fortsætte som normalt i deres dag- og skoletilbud.

- Det er den melding, som der er fra KL, siger hun.

Kalundborg Kommunes forvaltning vil følge situationen og eventuelt tilpasse kapaciteten og tilbuddene i samarbejde med de decentrale ledere, såfremt der er behov herfor, oplyser Michael Gravesen.