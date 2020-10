Se billedserie Kulturminister Joy Mogensen (t.v.) blev taget imod af den lille forsamling med Susanne Weihe (t.v.) i front på Lerchenborg Gods.

Kulturminister fik præsenteret H.C.Andersen projekt

Kalundborg - 31. oktober 2020 kl. 15:24 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Mundbindet var sat på plads hos Susanne Weihe, primus motor på projektet med at få etableret H. C. Andersen Art Center i en af staldlængerne på Lerchenborg Gods, da ministerbilen kørte hen foran den lille forsamling på ni personer, som ventede kulturminister Joy Mogensen (S) lørdag.

Kulturministeren steg ud af ministerbilen med et sort mundbind med leoparder på.

Kulturministeriet har for nylig bevilliget tre millioner kroner, som skal gå til projektmodning af planerne af H. C. Andersen Art Center, oplyste Susanne Weihe fra Modern Art i Holbæk inden kulturministerens ankomst.

Oprindeligt var der afsat fem millioner på finansloven 2019 til projektet, men der blev sat spørgsmålstegn fra kulturministeriets side om projektet kunne realiseres.

Projektet skal nu færdigudvikles i samarbejde med arkitekter blandt andet, og der skal søges flere fondsmidler.

Centret skal have en permanent udstilling af værker fra en række kunstnere fra ind- og udland, baseret på H. C. Andersens eventyr, suppleret med skiftende kunstudstillinger i samarbejde med Statens Museum for Kunst, samt en aktiv skoletjeneste. Den samlede regning for projektet forventes at løbe op i 200 millioner kroner.

Borgmester Martin Damm (V), formand for kultur- og fritid Ole Glahn (R), Michel van der Linde, direktør i Kalundborg Kommune, Kjeld Juel Petersen og tidligere regionrådsformand Jens Stenbæk, som er medlem projektets bestyrelse, var til stede ud over den lokale presse, så forsamlingsloftet på 10 blev overholdt.

Kulturminister Joy Mogensen fortalte, at det var hendes første gang på Lercenborg Gods, og Susanne Weihe viste rundt i den store staldlænge på 3000 kvadratmeter.

- Der er masser muligheder, konstaterede Joy Mogensen.

Susanne Weihe forklarede, at der i kunstudstillingerne kunne laves en sammenkobling mellem H. C. Ørsted og H. C. Andersen, som levede på samme tid.

På den måde kan der laves en kobling mellem teknologi og kunst.

Den gamle bygning skal bygges om i stor stil, så lysindfaldet bliver større både i den gamle stald og på loftet. Loft til kip er der også planer om, hvilket giver muligheder for kunstværker i stor skala.

- Det kan blive en totaloplevelse, hvor haveanlægget også kan inddrages, sagde Kjeld Juel Petersen, mens han viste rundt på loftet.

Joy Mogensen var positiv overfor projeket.

- I denne her tid med corona er vi jo blevet mindet om, at vi som mennesker ikke lever af brød alene, men har brug for kunst, sagde hun.

Herefter skulle forsamlingen mødes med greveparret - uden presse.