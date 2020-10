I 2018 blev ideen om et H. C. Andersen Art Center på Lerchenborg Gods lanceret. Den 31. oktober besøger kulturminister Joy Mogensen godset for at høre mere om planerne. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Kulturminister besøger Lerchenborg

Kalundborg - 16. oktober 2020
Af Thomas Rye

Den 31. oktober besøger kulturminister Joy Mogensen (S) Lerchenborg Gods, for at høre mere om planerne om et H.C. Andersen Art Center på godset.

Arbejdet med at skabe et H.C. Andersen Art Center i en af længerne på Lerchenborg Gods ved Kalundborg fortsætter, og nu har kulturminister Joy Mogensen (S) besluttet sig for at besøge godset for at få præsenteret lokalerne, hvor centret skal ligge, og høre mere om projektet.

Det fortæller Susanne Weihe fra Weihe Modern Art i Holbæk, der er primus motor bag projektet.

Besøget finder sted den 31. oktober, hvor også Kalundborgs borgmester Martin Damm (V) er inviteret til at deltage.

Ideen om centret blev lanceret i 2018 på et møde på Lerchenborg Gods, hvor blandt andet skuespilleren Susse Wold, kommunikations-ekspert Christian Have og professor og leder af H.C. Andersen Center i Odense, Johannes Nørregaard Frandsen deltog.

Ideen er at skabe et kulturhistorisk-, kunst-, oplevelses- og videncenter der bidrager til det danske kulturliv.

Centret skal have en permanent udstilling af værker fra en række kunstnere fra ind- og udland, baseret på H. C. Andersens eventyr, suppleret med skiftende kunstudstillinger i samarbejde med Statens Museum for Kunst, samt en aktiv skoletjeneste. Den samlede regning for projektet forventes at løbe op i 200 millioner kroner.

De ambitiøse planer blev positivt modtaget både lokalt og på Christiansborg, hvor projektet kom på finansloven for 2019 med fem millioner kroner i støtte.

I kulturministeriet opstod der imidlertid senere tvivl om projektet, hvorfor man tøvede med at udbetale denne støtte.

Dette fik dog ikke Susanne Weihe til at standse projektet, omend hun i februar i år erkendte, at det var med til at forhale processen.