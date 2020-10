Kulturhus Gimle inviterer på ballonfærd

På søndag er der teater for børn i Kulturhus Gimle, når egns­teateret Dansk Rakkerpak og Faster Cool kommer på besøg. Stykket hedder »Ballonrejsen« og handler om en dreng og hans usædvanlige tante.

Kan en voksen og et barn være venner? Kan et barn være mere fornuftigt end en voksen? Spørger man egnsteateret Dansk Rakkerpak og Faster Cool, så er svaret et rungende ja.