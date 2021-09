Se billedserie I de kommende otte uger kan unge som besøger nogle af kommunens ungdomsklubber møde kunstnerne Annette Kruse Scharling, Marie-Louise Vittrup Andersen, Pernille Mie Knoop Olsen, Maya Margaretha Peiter Peitersen og Marie-Louise Vittrup Andersen. De fem er ansat af Musisk Skole og Ung Kalundborg i forbindelse med projektet ?Kulturen Flytter ud?. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Kulturen flytter ud i ungdomsklubberne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturen flytter ud i ungdomsklubberne

Kalundborg - 30. september 2021 kl. 19:15 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Kalundborg

Kalundborg: Skuespil, dans, musik og billedkunst. Det er nogle af de discipliner som Kalundborg Kommunes ungdom i de kommende uger og måneder skal kunne stifte bekendtskab med i de lokale ungdomsklubber.

Musisk Skole og Ung Kalundborg er blevet udvalgt til at deltage i pilotprojektet "Kulturen flytter ud", hvor man landet over arbejder på at udvikle nye muligheder for at børn og unge kan møde kunst og kultur.

- Der er stor forskel på hvilken muligheder de unge har for at møde og deltage i kulturelle tilbud i deres fritid. For nogle kommer det helt naturligt, mens det er fremmed for andre. Ideen med projektet er at introducere kulturen for en bredere gruppe af unge, forklarer Heidi Holme Bjerborg, der er leder af Musisk Skole, og som sammen med leder af Ung Kalundborg Kasper Greve Sørensen står for projektet i Kalundborg Kommune.

Sammen med musik- og kulturskolerne i Ringsted og Lejre Kommune har Musisk Skole og Ung Kalundborg nemlig fået tildelt 2.160.000 kroner til projektet. I Kalundborg har man brugt sin andel af pengene til at ansætte fem kunstnere: Christiane Bjørg Nielsen, Pernille Mie Knoop Olsen, Maya Margaretha Peiter Peitersen, Annette Kruse Scharling og Marie-Louise Vittrup Andersen.

De fem kunstnere har i de sidste to uger rejst rundt på skoler i hele kommunen for at fortælle om Kulturen flytter ud, og fra næste uge vil man hver dag fra mandag til torsdag kunne møde tre af de fem kunstnere i en af kommunens ungdomsklubber.

Kunstnerne beskæftiger sig hver især med forskellige områder som musik, dans, drama, billedkunst, film og arkitektur. Disse emner og meget mere, vil kommunens unge kunne komme til at arbejde med i ungdomsklubberne.

- Præcis hvad vi vælger at tage op, kommer an på hvor mange der møder op og hvilken interesser de har, forklarer kunstnerne.

Det ligger dog allerede klart, at der gerne skulle blive et færdigt produkt ud af projektet, som skal kunne præsenteres ved et arrangement i begyndelsen af december.

- Vi regner med, at præsentationen vil finde sted i Musisk Skoles koncertsal den første weekend i december, fortæller Heidi Holme Bjerborg.

Projektet finder sted over de næste fem uger. På Musisk Skoles hjemmeside, kan man læse mere om tilbuddene i de enkelte klubber.