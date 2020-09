Kulturbyggeri til 60 mio kr tæt på sidste etape

- Vi kan måske ikke garantere, at alle detaljer vil være på plads til åbningen. Der kan være materialer, som hentes i udlandet, og hvis produktion er coronaramt - og så er der hele tilplantningen af eksempelvis træer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at sætte dem i jorden nu, men først i oktober eller begyndelsen af november, siger arkitekten bag KBH - Kultur og bevægelsespark Høng, Lotte Elkiær fra Elkiær + Ebbeskov Arkitekter.

Jo tættere på afslutningen, jo mere imponerende tager byggeriet sig ud i et område, hvor den nye del er sammenbygget med den bestående Høng-hallen - og hvor den anden bevægelsespark, lege-området tæt på Dommergårdens Have og Høng Bibliotek.

Det eksisterende idrætsanlæg i Høng udvides med en godt 1200 kvadratmeter idrætshal med motoriklandskab og en række såkaldte mellemzoner, der skaber nye uformelle mødesteder og sammenhænge på tværs mellem aktiviteter, ophold og naturområder. Delvist indbygget i et rummeligt ankomstområde placeres en stor kultur- og rytmiksal, som - for at give plads til endnu flere nye idrætsgrene, er udbygget hen ad vejen. Salen kan åbnes mod en »kulturhave« og der kan på den måde skabes et helt særligt kulturelt rum om sommeren, eksempelvis til koncerter.