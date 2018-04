Sådan kommer det nye byggeri til at se ud, i streger fra Elkiær + Ebbeskov Arkitekter ApS, København. I forhold til omgivelserne er det vigtigt at slå fast, at byggeriet opføres ved eller i tilknytning til Høng-hallen.

Send til din ven. X Artiklen: Kulturbyggeri til 45 mio. kr. udbydes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturbyggeri til 45 mio. kr. udbydes

Kalundborg - 19. april 2018 kl. 15:48 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er slået tusindvis af streger, der er diskuteret i mange timer i involverede grupper og snakket løs på borgermøde.

Nu er realiteterne rykket tættere på.

Høng skal have en kultur- og bevægelsespark til en samlet pris på 45 millioner kroner, og første frist for at komme med i prækvalifikationen er 30. april.

En prækvalifikationsrunde eller begrænset udbud, som det også kaldes, har til formål at udvælge egnede virksomheder blandt alle dem, der søger om at komme i betragtning, og som vil kunne udføre den opgave, som tænkes udbudt.

Ved et begrænset udbud gennemføres en såkaldt prækvalifikation, hvor deltagerantallet begrænses, inden afgivelse af tilbud frigives.

Og fristen for at afgive tilbud blandt de virksomheder, som kommer i betragtning, er derefter fastsat til 25. juni.

Selve byggeriet påbegyndes i september i år og forventes afsluttet til februar 2020, med officiel indvielse i marts - med forbehold for vejr og vind, oplyser Kalundborg Kommune.

Udbuddet gennemføres i overensstemmelse med udbudsloven, og der er offentliggjort udbudsbekendtgørelse i EU-tidende, som det udtrykkes.

Det betyder, at projektet er så stort, at virksomheder i EU skal have mulighed for at byde ind.

Det skal bygges

De nye bygninger i Kultur- og Bevægelsespark Høng, består af mange forskellige elementer, som til sammen udgør over 3000 kvadratmeter:

o Multihal. Cirka 1200 kvadratmeter.

o Kultur/rytmiksal. Cirka 330 kvadratmeter.

o Cykelværksted. Cirka 30 kvadratmeter.

o Undervisningspavillon. Cirka 55 kvadratmeter.

o Indgang. Cirka 37 kvadratmeter.

o Mellemzone. Cirka 700 kvadratmeter.

o Loop. Cirka 950 kvadratmeter (udvendig uopvarmet overdækning).

Som det udtrykkes af arkitekterne bag kultur- og bevægelsesparken, Elkiær + Ebbeskov Arkitekter ApS, København:

- De nye bygninger forbinder de nye faciliteter med den eksisterende Høng Hal, så det fremtidige anlæg bliver en sammenhængende og samlende bygningsstruktur. En struktur, der puster nyt liv i den eksisterende bygningsmasse med helt nye rumlige og funktionelle sammenhænge. En struktur, der kan udvikles og udvides over tid, og som er både fleksibel og robust i forhold til de nye faciliteter, der måtte komme på sigt.

Om arkitekterne med den sidste bemærkning tænker på Høng Gymnastikforenings ønske om også at få en hal med springrav til konkurrencegymnasterne, er ikke til at vide. Men givet er det, at dette ønske ikke er indeholdt i projektet til de 45 millioner kroner.