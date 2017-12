Kultur- byggeri til 45 mio. går i gang til maj

En stor del af kultur- og bevægelsesparken skal bygges på det område vest for Høng-hallen, hvor dele af Høng Kommuneskole lå før nedrivningen. Byggefasen ventes at gå i gang til maj.

Kalundborg - 11. december 2017 kl. 13:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Bjarne Robdrup

Nu foreligger et projektforslag for byggeri af den kultur- og bevægelsespark i Høng, som har været undervejs siden 2014. Et projekt til ialt 45 millioner kroner med afsæt i 35 millioner kroner fra Kalundborg Kommune, mens de resterende 10 millioner kroner er tilvejebragt via støtte fra Lokale- og Anlægsfonden, som til gengæld har indflydelse på projektets form og indhold.

Kalundborg Kommunalbestyrelse havde ingen indvendinger mod projektforslaget, da det blev forelagt på mødet i slutningen af november med en anbefaling af den indstilling, som projektet bygger på.

- Det betyder reelt, at vi kan påbegynde den egentlige byggefase i andet kvartal næste år, formentlig omkring maj. Projektet er omkring 10 uger forsinket, blandt andet fordi det har været nødvendigt at indkredse præcise placeringer af ledningsnet under jorden i området. Men det spiller ikke nogen større rolle, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), der er medlem af den politiske styregruppe - og fra årsskiftet formand for børn- og familieudvalget.

Det er ingen hemmelighed, at Høng Gymnastikforening fortsat kæmper for at få en springhal hæftet på byggeriet?

- Personligt kan jeg kun støtte Høng Gymnastikforenings ønske. Men ønsket indgår ikke i det projekt, der er lagt frem, og der er brug for flere penge til en springhal, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen med henvisning til, at folkevalgte tidligere har sagt til Høng GF, at de selv skal forsøge at skaffe (fonds)penge til et sådan byggeri.

Men hvis byggeri af kultur- og bevægelsesparken bliver billigere end de afsatte 45 millioner kroner, kan ønsket om en spring-hal så ikke opfyldes ad den vej?

- Ikke umiddelbart. I så fald foreligger der en ny situation, som skal behandles politisk.

