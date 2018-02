Krydstogtsskibet Marella Discovery skulle have besøgt Kalundborg Havn fem gange i løbet af sommeren. Besøgene er nu aflyst, da rederiet er bekymret for havnens størrelse. Arkivfoto: Per Christensen

Krydstogtskib bliver væk

Marella Discovery er 264 meter langt, 32 meter bredt og har en dybgang på 7,9 meter. Dybgangen er ikke noget problem, da kaj 5/6, hvor skibet skulle have lagt til, kan tilbyde en vanddybde på 10 meter. Til gengæld har rederiet vurderet, at havnebassinet ikke er stort nok til at manøvrere det store skib i.

Kalundborg Havn og erfarne lodser fra DanPilot har ikke samme opfattelse af situationen og fik endog foretaget en slags "prøveanløb" i Force Technology's skibssimulator i Lyngby. I denne skibssimulator kan man under meget naturtro forhold og i fuld størrelse prøve at anløbe en havn i et bestemt skib. Lodserne var enige om, at der ikke var noget problem ved at anløbe Kalundborg Havn. Det kan endda gøres uden slæbebåde ved vindhastighed op til 5-8 m/sek. Dette argument ændrede desværre ikke rederiets beslutning.

- Vi mener selv, at det godt ville kunne lade sig gøre, ikke mindst fordi vi tidligere har haft skibe på den størrelse, endda større, til at anløbe kaj 5/6. Men vi må tage til efterretning, at Marella Cruises har vurderet, at de ikke føler sig trygge ved skibets manøvredygtighed i havnebassinet. Samtidig ser vi også dette som en tydelig indikation af, at det var rigtigt af os at iværksætte byggeriet af Ny Vesthavn. For med Ny Vesthavns 15 meters vanddybde og 500 meter lange kaj vil vi uden problemer kunne tage imod et skib som Marella Discovery og også de krydstogtskibe, der er større. Desværre går der endnu mere end et år, inden Ny Vesthavn kan tages i brug, siger havnedirektør Bent Rasmussen.