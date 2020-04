Krydstogtanløb aflyst i Kalundborg

Tirsdag den 5. maj skulle krydstogtskibet Magellan fra det britiske rederi Cruise & Maritime Voyages have aflagt Kalundborg Havn et besøg. Anløbet er i lighed med mange andre krydstogtanløb rundt omkring i de danske havne blevet aflyst.

Senere samme måned, nemlig torsdag den 28. maj, var det meningen, at krydstogtskibet Marella Explorer II fra det ligeledes britiske rederi Marella Cruises skulle anløbe Kalundborg Havn. Dette anløb er også blevet aflyst på grund af situationen med corona.

Corona-krisen har ført til, at myndighederne herhjemme har indført et forbud mod, at passagerer og besætningsmedlemmer på krydstogtskibe må gå i land, når de anløber en dansk havn, oplyser Kalundborg Havn. Forbuddet gælder indtil 1. juni.