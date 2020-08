Kronprinsen til Blok 6-indvielse

Asnæsværket kan nu levere grøn fjernvarme til Kalundborg by og grøn procesenergi til Novo Nordisk og Novozymes. Fredag den 21. august 2020 indvier H.K.H. Kronprins Frederik det ombyggede kraftvarmeværk.

Efter tre års intenst arbejde med at ombygge Asnæsværket kan H.K.H. Kronprins Frederik indvie kraftvarmeværket, der nu er i stand til at levere el og varme uden at fyre med fossile brændsler.