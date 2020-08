Se billedserie Henrik Poulsen, Ørsteds administrerende direktør - omgivet af kronprins Frederik og klimaminister Dan Jørgensen (S) Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Kronprins på genvisit

Kalundborg - 21. august 2020

Af Bjarne Robdrup

I juni 1959 deltog kronprins Frederiks morfar, kong Frederik IX, da Asnæsværket med blok 1 blev indviet. En mastodont i dansk energiforsyning - baseret på kul.

Kronprinsen var kun en stor knægt, da han sammen med dronningen, prinsgemalen og lillebror Joachim mange år senere deltog i indvielsen af værkets blok 4 - og ved den lejlighed modtog en dampmaskine til drengeværelset på Amalienborg.

Fredag vendte kronprinsen tilbage til Kalundborg, men nu for at sige farvel til fossilt brændstof til fordel for bæredygtig flis.

- Med deltagelse af kronprinsen har vi nu markeret afslutningen på en omfattende ombygning. Asnæsværket har fået et nyt og grønnere liv, som kommer borgere og virksomheder i Kalundborg til gode og bidrager til Danmarks grønne omstilling, siger Morten Buchgreitz, koncerndirektør og administrerende direktør for Markets & Bioenergy i Ørsted. En fælles aftale i 2017 sikrede, at Asnæsværket nu leverer grøn energi til Novo Nordisk, Novozymes og fjernvarmekunder i Kalundborg.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu har idriftsat Asnæsværkets nye flisfyrede blok. Fremtiden tilhører vedvarende energikilder som vind, sol og biomasse. Derfor udfaser vi al brug af kul på vores kraftværker i 2023, og beslutningen om Asnæsværket, som vi har truffet sammen med vores kunder, er et vigtigt skridt på vejen, sagde Morten Buchgreitz.