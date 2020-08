Foto: Per Christensen

Kronprinsen gav »albue-hilsen« til erhvervsfolk og politikere ved ankomsten til Asnæsværket i Kalundborg i går. Her får klima, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) en hilsen. Ørsteds administrerende direktør, Henrik Poulsen, ser til fra baglinjen. Foto: Per Christensen

Kronprins Frederik på Asnæsværket: Danskerne bør være stolte

Kronprins Frederik talte varmt for den grønne omstilling og stod klar med saksen i Kalundborg, da Ørsted på Asnæsværkets blok 6 foran kongehuset, regeringen repræsenteret ved klima-, forsynings- og energiminister Dan Jørgensen (S), topfolk fra det berørte erhvervsliv og lokalpolitikere i går skiftede sort energi ud med grøn i en gigantisk omstillingsproces i Kalundborg, som er helt unik - også målt på globalt plan.

Efter godt tre års intenst arbejde med at ombygge Asnæsværket kunne kronprinsen indvie det nye kraftvarmeværk, der nu er i stand til at levere el og varme uden at fyre med fossile brændsler, men alene med bæredygtig flis.