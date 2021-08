Se billedserie Obel Transports nye domicil er opført med solceller og varmepumper, men det er et problem, at en ansøgning kom for sent. Foto: Ulrik Reimann

Kritiske øjne på transport-domicil

Kalundborg - 10. august 2021 kl. 10:15 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

- Det kan da ikke passe. Jeg har købt og betalt for et lavenergibyggeri med solceller og store varmepumper, og så kan det da ikke være rigtigt, at kommunen skal prøve at tvinge én over på fjernvarmen.

Sådan lyder det fra Peter Obel, direktør for Obel Transport, der har fået opført nyt domicil på Flak­agervej 36 i Kalundborg. Dette byggeri er på dagsordenen som punkt nummer 10 til mødet i teknik- og miljøudvalget på torsdag.

Til punkt 10 oplyses det, at ved byggeansøgningen oplyste ansøger, at byggeriet var planlagt udført med fjernvarme. Efter byggeriet er opført og taget i brug, ansøger bygherres rådgiver om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme.

På den baggrund indstiller Plan-, Byg- og Miljøchefen, at byggeriet ikke fritages for tilslutningpligt: »Der er ikke ansøgt rettidigt om fritagelse, inden byggeriet fik byggetilladelse jf. BEK om tilslutning til kollektiv varmeforsyning §17, §3, ligesom byggeriet ikke overholdt krav til lavenergibyggeri på ibrugtagningstilladelsestidspunktet«.

Peter Obel erkender, at hans rådgiver ved en fejl afleverede lavenergibyggeri-ansøgningen for sent:

- Det er en menneskelig fejl, som KT Erhvervsbyg har begået. Men det har hele tiden været meningen, at det skulle være et lavenergibyggeri - og det er det også. Det lever fuldt op til 2020-bygningsreglementet. Efter alle kunstens regler, understreger Peter Obel, som straks vil kontakte borgmester Martin Damm og sætte ham ind i problemstillingen.

Peter Obel fortæller, at han foretrækker solceller og varmepumper, fordi man her har fuld kontrol over sine varmeudgifter, hvilket man ikke har med fjernvarme med dens faste kvadratmeterafgift og fremtidige prisstigninger.

- Mit lavenergibyggeri er fremtidens løsning, en del af den grønne bølge. Og jeg synes, det vil være fuldstændigt tåbeligt, hvis kommunen skal tvinge mig over på fjernvarmen. Hvis det sker, har jeg investeret en million kroner i varmepumper, som jeg så alligevel ikke får brug for, siger Peter Obel.

Det 1377 kvadratmeter store Obel Transport-domicil er taget i brug med varmepumper og solceller, og i den kommunale dagsorden oplyses det, at byggeriet i dag er færdigudført som lavenergi­byggeri og lever op til de krav, der stilles for at kunne opnå en fritagelse for tilslutningspligt. Byggeriet levede dog først op til lavenergikravet i foråret 2021, da der blev installeret solceller.

Ansøgningen om fritagelse for tilslutningspligt skulle formelt set være fremsendt inden udstedelse af byggetilladelse i 2019, ligesom byggeriet på tidspunktet for færdigmelding i juni 2020 skulle have været udført som lavenergibyggeri. Ansøgningen er dateret 9. marts 2021, oplyses det i teknik- og miljøudvalgets dagsorden.