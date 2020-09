Anders Jørn Jensen (th.) - her sammen med transportminister Benny Engelbrecht (S) - er glad for interessen for Røsnæs-filmen.Privatfoto

Kritisk motorvejsfilm er allerede blevet et hit

Filmen har en varighed på halvandet minut, den er produceret af filmmanden Andreas Westergaard (SixpenceProduction | Musik af Moogie Johnson) og har kostet 13.000 kroner at producere. Pengene er overvejende blevet til gennem en privat sponsor fra lokalområdet. Og denne sponsor blev så glad for det færdige resultat, at personen har støttet Nej til Motorvej På Røsnæs med yderligere en domation på 10.000 kroner, fortæller Anders Jørn Jensen.

- Det er klart, at vi er både glade og taknemmelige for den interesse, filmen allerede har skabt. Vi vil jo gerne have, at de når hele landet rundt, at den ses af politikerne og af Vejdirektoratet og alle andre, der beskæftiger sig med spørgsmål, som vedrører en tværgående trafikforbindelse over Kattegat. Men det er klart, at filmens udgangspunkt først og fremmest er at pege på konsekvenser af en motorvej langs den smalle Røsnæs, siger Anders Jørn Jensen.