Kritikergruppe lagt på is

Kalundborg Havn er i fuld gang med at gøre sine hoser grønne over for industrien. Det er for at skaffe kunder til den store havneudvidelse med Ny Vesthavn vest for Asnæsværket. Foreløbig har havnen én stor kunde til Ny Vesthavn, nemlig A.P. Møller-Mærsk, der etablerer containerterminal på Ny Vesthavn og flytter hele sin sjællandske søværts containertrafik til Kalundborg Havn.