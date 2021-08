Martin Damm (V): - Boliger i Klosterparken vil give mere liv end kommunal administration. Foto: Kenn Thomsen

Kritik og misforståelse af plan for byggeri i park

Kalundborg - 10. august 2021 kl. 15:36 Af Ulrik Reimann og Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

For at få et svar på, hvorfor Kalundborg Kommune vil sælge så meget park og kulturarv til AP Pension/AP Ejendomme, har Mogens Lysemose fra Kalundborg søgt og netop fået aktindsigt i det kommunale beslutningsgrundlag. Og efter at have gennemlæst de mange sider er han af den opfattelse, at politikerne fører borgerne bag lyset.

- AP Ejendomme og Novo Fonden har indgået aftale om udvikling af Biotekbyen, og begge har over for kommunen betinget sig, at AP Ejendomme får lov til at indkøbe og bebygge fire områder i bymidten. Hvilke politikere har ærligt og åbent fortalt, at dét var den væsentligste grund til planen om at bygge i Klosterparken, spørger Mogens Lysemose.

Nordvestnyt har forelagt Mogens Lysemoses kritik for borgmester Martin Damm (V), som siger, at han ærgrer sig over, at Lysemose går ud med »konspirationsteorier« til flere medier i stedet for at kontakte kommunen og få de korrekte oplysninger:

- Der var et krav om studieboliger og boliger til ansatte, som intet har med AP Ejendommes planer om byggeri i Klosterparken at gøre. For eksempel har vi jo fået mange nye studieboliger i det tidligere sygehus. I Klosterparken tillader den eksisterende, 24 år gamle lokalplan kommunalt/kulturelt byggeri op til 13.000 kvadratmeter, hvor det aktuelle projekt i parken handler om punkthuse på i alt 10.000 kvadratmeter. Her vil vi hellere have boliger, fordi det giver mere liv i byen end kommunal administration, siger Martin Damm.

Mogens Lysemose har også kritik af kommunens lukkethed, og hertil svarer borgmesteren, at alle her efter, at ramme- og købsaftale er på plads, kan få svar på alt og få det fulde billede via aktindsigt.

Torsdag aften er der borgermøde om boligbebyggelse i Klosterparken, og det foregår fra klokken 19 i Kalundborg Hallerne.

