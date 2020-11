Der har været stor tilfredshed med vandrådets arbejde kommunalt gennem de 10 år. Rådet har arbejdet med mange forskellige indgange til natur og miljø. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Kritik fra vandråd afvist - det sagde formanden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kritik fra vandråd afvist - det sagde formanden

Kalundborg - 26. november 2020 kl. 11:50 Af Bjarne Robdrup»Det er derfor med skuffelse, at vi må konstatere, at de fleste af de indsatser, som skulle sikre målene, ikke er blevet ført ud Kontakt redaktionen

Medlemmer af det vand­råd, som har arbejdet med miljøforhold i Kalundborg Kommune, retter i et brev markant kritik af den kommunale indsats for miljøet. I brevet skriver nogle af deltagerne videre, at »en stor del af finansieringen til disse tiltag kommer fra EU, og de går tabt, hvis de ikke bruges. Det er os derfor magtpåliggende at kræve handling fra politikerne, så tiltagene bliver ført ud i livet. Det vil sikre natur og afvanding i vores åer, og ikke mindst, at vores arbejde bliver værdisat«.

Både Niels Erik Danielse og den radikale Ole Glahn udtrykte under kommunalbestyrelsens behandling af sagen onsdag bekymring på baggrund af kritikken. Men den bed formanden for teknik- og miljøudvalget, Jacob Beck Jensen (V), ikke på:

- Jeg må blankt afvise, at Kalundborg Kommune ikke har ageret. Det er faktuelt meget forkert. Vi har i den grad reageret på og leveret på det vandplandirektiv, som EU har krævet, sagde formanden.

- Der er ydet store indsatser for at forbedre vandmiljøet, og op mod 1000 ejendomme har betalt betydelige beløb på det grundlag. Et tilsvarende antal ejendomme resterer.

Vandrådet omfatter frivillige respræsentanter fra eksempelvis naturfredning, sportsfiskere, å- og vand­løbs­lav, men også landbrug og landøkonomisk selskab, og har i 10 år, som det formuleres af vandrådsmedlemmer, »arbejdet intenst for at sikre, at området lever op til de miljømål, som EU har sat: Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde, som har mundet ud i nogle tiltag, som sikrer naturen og afvandingen til alle parters tilfredshed«.

Der er således dele af processen, som de kritiske medlemmer er tilfredse med.

Der var roser til vandrådets indsats fra flere sider, herunder fra Niels Erik Danielsen, Ole Glahn og Jacob Beck Jensen.

Det er et område og et sagsområde, som også i Folketinget har haft en meget tung gang, konstaterede borgmester Martin Damm (V).