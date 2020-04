Der er ikke ligeløn i Kalundborg, og hvis man opnåede det, ville man i øvrigt være de første i Danmark, siger borgmester Martin Damm. Foto: Mik. Foto: Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

Send til din ven. X Artiklen: Kritik af lønforskelle men ingen løsninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kritik af lønforskelle men ingen løsninger

Kalundborg - 30. april 2020 kl. 16:27 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ifølge Kalundborg Kommunes Personalepolitisk Redegørelse lå gennemsnitslønnen for kommunens mandlige medarbejdere på 39978 kroner om måneden ved udgangen af 2019, mens kvinderne tjente i gennemsnit 36592 kroner. Lønforskellen udtrykte flere af de lokale politikere utilfredshed med på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde.

- Jeg synes jo, at vi som kommune skal arbejde for at udligne det her. Det vil jeg sætte stor pris på, at vi gjorde meget snart, sagde Kirsten Rask (S).

Også Enhedslistens Niels Erik Danielsen havde bemærket, at der ikke er ligeløn i Kalundborg. SF's Thomas Malthesen Hiorth foreslog, at man undersøgte emnet mere grundigt.

- Måske skal vi få analyseret lidt på, hvad det er, der gør det, foreslog han.

Der kom dog ikke noget bud fra politikkerne på, hvad man skal gøre for at udligne forskellen i løn. Ifølge borgmester Martin Damm (V) ville Kalundborg da også være de første i Danmark, der i så fald formåede at opnå ligeløn.

- Det udligner sig over tid, men retter sig ikke op lige med det samme. Men man må da håbe, at lønforskellen til stadighed bliver mindre, så man får samme løn for samme arbejde uanset køn, sagde han.

Det reagerede Kirsten Rask på. - Skal jeg forstå det sådan, at vi ikke har lige løn for lige arbejde i Kalundborg Kommune blandt mænd og kvinder, der udfører det samme arbejde, spurgte hun.

- Ja, det tror jeg ikke, der er nogle, der har opnået i alle lønstatistikker. Nationalt er der stadig tendens til, at mænd i samme stillinger har en højere løn end kvinder, svarede borgmesteren.

Det er en ømtålelig diskussion, mente Hanne Olesen (S).

- Der er arbejdet på det i 30 år. Det er bevist, at kvinders barsel gør, at der lønudvikling ikke går i samme hast som mændenes. Vi har desuden en stor overvægt af mandlige ledere, der trækker statistikken i den retning, sagde hun.