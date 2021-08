Se billedserie Ole Kraft Hansen føler sig mødt af et ansigtsløst system, hvis han gerne vil have forbedret den pleje, som han får.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Kritik af hjemmeplejen: Ét bad på fire uger og nye ansigter hver dag

Kalundborg - 07. august 2021 kl. 05:32 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

En lang, tynd arm kommer til syne i den anden ende af rummet.

- Goddag, lyder et spagfærdigt råb omme bag et stort bord.

En stor, stationær computer, der brummer med lyden af en actionfilm, et virvar af ledninger og en masse uspe­cificerede ­papirbunker, æsker og kasser skjuler både armens og stemmens ejermand.

Begge tilhører Ole Kraft Hansen.

Den 61-årige mand er gemt væk bag rodet, liggende i den elevationsseng i hjemmet i Sønderød i Kalundborg Kommune, hvor han mere eller mindre permanent har opholdt sig siden 7. juli, hvor han blev udskrevet fra hospitalet i Slagelse.

Ole Kraft Hansen blev indlagt med et liggesår, midt på den nederste del af ryggen, på størrelse med en håndbold. Det sår skulle håndteres, og siden har han været sengeliggende, hvor den primære motion har været at hæve sig i sengegalgen for at skifte side at ligge på.

- Det gør dælenduseme ondt, siger han, mens stavelserne presser sig ud gennem de spændte mundvige.

Som at sparke i en dyne Mens smerterne fra ligge­såret er årsagen til, at Ole Kraft Hansen ligger, hvor han gør, med benene trukket delvist op under sig, dækket af et vattæppe, så er det egentlig det efterfølgende forløb, der er grunden til, at han deler sine oplevelser.

For Ole Kraft Hansen er efterladt med en følelse af, at det er et nyt ansigt, hver gang hjemmeplejen fra Kalundborg Kommune kommer på besøg, hvilket de gør tre gange om dagen. Rengøringen opleves som mangelfuld, hans ønsker til mad bliver sjældent efterkommet, og så har han tilmed kun været i bad en enkelt gang på den måned, der er gået, siden han kom retur fra hospitalet.

- Det er som at sparke i en dyne, hvis jeg forsøger at gøre noget, siger han.

Da Ole Kraft Hansen blev udskrevet fra hospitalet - ifølge ham selv, fordi han gik ned for at ryge - forsøgte han at overbevise personalet om, at rækkehuset i Sønderød ikke var klar til hans hjemkomst.

- Der er ikke ryddet op. Der er ikke købt ind. Der er ikke gjort klar. Det sagde jeg til dem. Til det svarer visitationen, at det kan de godt få styr på, siger Ole Kraft Hansen.

Afhængig af nabohjælp Ole Kraft Hansen har ingen pårørende, og derfor har han flere gange den seneste måned været dybt afhængig af hjælp fra sin nabo Jeanett Berggreen, hvis der skulle gøres grundigt rent, vaskes op eller ordnes mere, end hvad hjemmeplejerne kan nå på deres korte besøg.

Ofte, hvis Ole Kraft Hansen har efterspurgt personalet om diverse ting, har svaret lydt: »Kan Jeanett ikke hjælpe med det?«.

Hvor Ole Kraft Hansen fremstår afmægtig fra sin seng, så er Jeanett Berggreen tydeligvis mere frustreret og oprevet, når hun deler sin oplevelse.

Det var Jeanett Berggreen, som oprindeligt tog kontakt til Nordvestnyt. Hun frygtede, at Ole Kraft Hansen var så afkræftet, at han ikke ville klare resten af sommeren.

- Det kan ikke være rigtigt, at Ole skal være afhængig af min hjælp for at leve nogenlunde anstændigt. Jeg bliver nødt til at sige fra, for jeg kan ikke mere, siger hun.

De står bare og kigger Det er imidlertid ikke indtrykket, at Ole Kraft Hansens naboafhængighed vil svinde.

For når det nærmest er nyt personale, der står i døren hver gang, så virker det sjældent, som om der er tid til andet, end at vedkommende lige når at orientere sig, før det er tid til at komme videre.

- Problemet er, at de skifter ud nærmest hver gang. De kan ikke nå noget, for hver gang skal de lære forfra, hvor tingene er, eller hvordan tingene skal gøres, siger Ole Kraft Hansen.

Han bruger det lille rullebord ved sengen, hvor der står et askebæger og et glas saftevand på, til at illustrere.

- De tømmer ikke askebægeret eller gør ting, som man normalt ville gøre hjemme ved en selv, når de kommer. De står bare og kigger.

Ole Kraft Hansen mener ikke, at han har store ønsker til, hvad der ville gøre det bedre for ham. For meget ville komme af sig selv, hvis der var mere kontinuitet i, hvem der dukkede op.

- Hvis de var bekendt med, hvordan her er indrettet, ville det sige »tju, tju, tju«, og tingene var væk, og jeg kunne få, hvad jeg ville have, siger han og vifter med den lange arm, hvor armbåndsuret er gledet halvvejs ned mod albuen.

De af hjemmehjælperne, der har været der ofte, gør en kæmpe forskel.

- Hende, der kommer senere, er fantastisk. Nogle af dem er kanongode, og jeg er glad for, at de kommer. Meget glad. For ellers kunne jeg intet, siger han.

Ansigtsløst system Mest af alt føler Ole Kraft Hansen sig svigtet af visitationen, der skal vurdere, hvilken hjælp han har brug for.

- Det er et ansigtsløst system, og jeg kan ikke forklare situationen til nogen. Det er irriterende.

Hvis han helt selv kunne vælge, så lå han slet ikke i sit hjem nu her.

- Stod det til mig, lå jeg stadig på hospitalet, indtil det her liggesår var ordentligt væk, siger han.