Se billedserie Renovering og klimaforbedringsprojektet på Nørre Allé har stået på siden oktober sidste år. FOB Kalundborg Slagelse forventer, at entreprenørens arbejde er afsluttet midt i 2022. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Kritik af byggeri: - Støj og møg er svært at undgå ved renovering

Kalundborg - 14. juli 2021 kl. 05:30 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Robdrup

- Vi kan sagtens glæde os over, at der sker betydelige forbedringer af boligerne i området. Det er jo dejligt for beboerne. Men behøver processen at støje så voldsomt? Og hvorfor skal der hobes bunker op af det ene og det andet bag stakitter og med maskiner parkeret alle steder? Til- og frakørsel er svært i området.

Sådan lyder kritikken fra beboere i området omkring Nørre Allé og Nyvangsvej, mens FOB Kalundborg-­Slagelse gennem en hovedentreprenør er i gang med et to år langt bygge- og energiforbedringsprojekt, der omfatter 400 boliger i byen til en samlet pris på ikke under 300 millioner kroner.

FOB-direktør Flemming Stenhøj Andersen erkender, at det under den omfattende proces ikke kan undgås, at det støjer og at det kan være lidt vanskeligere at komme ind og ud og til og fra de renoverede blokke.

- Vi har tidligere i processen, som begyndte i oktober sidste år, fået lidt kritik af støj og tilkørselsforholdene, og vi har via dialog med entreprenøren forsøgt at rette ind, hvor det er muligt. Det er en meget omfangsrig renovering, vi er i gang med. Vi forventer, at byggerenovering og -forbedringerne er afsluttede forhåbentlig medio 2022. Efterfølgende kan der være renoveringer og genskabelse af udearealer, som, vi håber, vil være afsluttede også i 2022, siger Flemming Stenhøj Andersen.

Det samlede projekt i Kalundborg handler ikke kun om forbedring af de fysiske rammer i boligerne foruden etablering af såkaldte tilgængelighedsboliger. Det er også et klima og energiforbedringsprojekt, som sparer lejerne penge.

Og ved at bruge ekstra 26 millioner kroner på energitiltag i forbindelse med renoveringen til 300 millioner kroner fordobles energibesparelsen, og beboerne kan, siger FOB's administrerende direktør, se frem til en lavere energiregning.

Det nye skub i den grønne omstilling sker i samarbejde med SustainSolutions og Danmarks Grønne Investeringsfond.

I maj 2020 blev vedtaget en bred politisk aftale om grøn renovering af almene boliger for 30 milliarder kroner. Den almene boligforening FOB Kalundborg, som fra årsskiftet 2021 fusionerede med FOB Slagelse, er gået foran på aftalens grønne ambitioner og har indgået aftale om at mere end fordoble energibesparelserne i forbindelse med en større helhedsrenovering støttet af Landsbyggefonden. Det samlede projekt medfører besparelser på både varme, el og vand, hvilket resulterer i en CO2-gevinst på cirka 600 tons om året.

FOB Kalundborg-Slagelse lægger ikke skjul på glæde over samarbejdet med Danmarks Grønne Investeringsfond og SustainSolutions, fordi det er blevet muligt at tilføre energirenovering til helhedsplanen.

- Det har længe været et ønske blandt vores beboere at højne komforten ved at mindske trækgener og undgå kuldenedfald. At renoveringen så samtidig betyder en stor CO2-besparelse, som også gavner klimaregnskabet, gør det jo bare ekstra glædeligt, siger Flemming Stenhøj Andersen.

Besparelse for beboerne

SustainSolutions administrerer pensionskassen PKA's grønne energifond. SustainSolutions finansierer og udfører energirenoveringer, hvor investeringen i de grønne tiltag betales tilbage ved hjælp af energibesparelserne over en årrække, og beboerne skal ikke have penge op af lommen. Når investeringen er betalt tilbage, går den fulde besparelse til beboerne.

- Energibesparelser er en meget vigtig del af den grønne omstilling. Nybyggeri skal i forvejen leve op til strenge energikrav. Det største potentiale for energieffektivisering ligger derfor i den eksisterende bygningsmasse, specielt i bygninger opført før 1979. Det går slet ikke hurtigt nok, men vi er glade for med vores lån til FOB Kalundborg Slagelse at kunne være med til at sikre energibesparelser i alment boligbyggeri til glæde for både beboerne og miljøet. I Danmarks Grønne Investeringsfond er vi meget optagede af, hvordan vi kan sikre accelererede energieffektiviseringer i langt større omfang i hele Danmark, siger Michael Zöllner, Managing Director i Danmarks Grønne Investeringsfond.