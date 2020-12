Kritik af behandling bliver hørt

Arkitekt Bent Falk fra Kalundborg retter en skarp kritik af forholdene i sin hjemkommune, når det gælder genoptræning. Sagen handler om hans hustru Lone, der efter en blodprop i hjernen har brug for genoptræning for at komme så godt tilbage som muligt. Men i stedet for velvilje møder Bent Falk nærmere det modsatte, og han kritiserer kommunen for at være »i den billige ende«, og informationsniveauet er dårligt, mener han.