Kritik: - Usaglige indspark fra investor i Jammerland

KALUNDBORG: »En af de potentielle investorer i de ønskede, kystnære havvindmølleparker ved Omø Syd i Smålandsfarvandet og ved Jammerland Bugt ved Kalundborg - European Energy A/S - vedbliver med at fremkomme med usaglige indspark for at bane vejen for, at de i den sidste ende får en etableringstilladelse fra Energistyrelsen.« Det skriver formanden for borgergruppen Beskyt Jammerland Bugt, Ole Nyvold, i en mail til Folketingets medlemmer af klima-, energi- og forsyningsudvalget og af miljø- og fødevareudvalget.