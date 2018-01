Se billedserie Kristian Kallenbach spiller klaver, og det var i sin tid hans gamle orkester, der var drivkraften bag at skabe Musik i Havnsø. Foto: Peter Andersen

Kristian Kallenbach: - Ikke alle passer ind i en ramme

Kalundborg - 01. januar 2018

Begge forældre til det nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre Kristian Kallenbach var lærere - så det skulle han i hvert fald ikke være.

Det endte han så med at blive alligevel, og i nu 15 år har han på dagbehandlingstilbuddet Søbæk i Jyderup haft med unge mennesker at gøre.

Unge mennesker, hvis liv er lidt mere op ad bakke end deres jævnaldrendes vel at mærke. For det er netop dem, de utilpassede unge mellem 14 og 25 år, Kristian Kallenbach hver dag står op for at gøre en forskel for.

- Vi arbejder meget med succesoplevelser. De skal have mere tid og opmærksomhed end andre, men når den praktiske undervisning i tømrer-, smede- eller autoværkstedet lykkes, så kan det mærkes. Det betyder ikke nødvendigvis, at de unge bliver mønsterbrydere og kommer ud i et job, men succesoplevelserne gør, at de vokser med opgaven. De her unge har altid fået at vide, at de ikke kan finde ud af noget, så når vi finder noget, de er gode til, så bliver jeg rigtig glad, fortæller den 40-årige, der også mener, at de erfaringer vil afspejle sig i hans arbejde i blandt andet børne- og familieudvalget.

- I Kalundborg Kommune kan vi godt gøre det bedre i forhold til udsatte børn og unge. Det er virkelig et område, jeg brænder for. Vi skal gøre, hvad vi kan for at øge deres selvværd. Lige nu er der bygget en fin ramme op, og den skal alle helst passe ned i. Det virker også for de fleste, men vi er nødt til at indse, at nogle skal have bygget rammen op omkring dem. Vi skal lytte til deres behov og lade være med at sende dem fra skole til skole. Det kræver en ændring i indstillingen hos både skole­ledelse og lærere. Man må godt forandre sig med den elevgruppe, man har, siger han.

Kristian Kallenbach er også formand for festivalen Musik i Havnsø, der har udviklet sig fra at begynde som en mindre havefest til nu at være en flere dages festival med mastetelt på havnen.

Det arbejde inspirerede ham også til at gå ind i politik.

- Igennem arbejdet med Musik i Havnsø og udviklingen af havnen blev jeg langsomt involveret i det politiske arbejde. Det inspirerede mig efterhånden, og da Martin Damm opfordrede mig til at stille op, slog jeg til.

- Jeg håber da også, at mit engagement i Havnsø, har medvirket til, at folk stemte på mig.

- Det er dejligt at se, når tingene også kan vokse i udkantsområderne, siger Kristian Kallenbach.