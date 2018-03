Kriseteamet nomineret til Benny Andersen pris

- Så fik jeg travlt med at finde af hvem der kunne tage afsted fra Krisetaemet og modtage prisen. Jeg har heldig funde mindst to, som kan tage afsted, siger Bodil Giversen, som selv er koordinator for Kriseteamet.

De frivillige er bestående af et blandet korps af sygeplejersker, pædagoger, lærere, socialformidlere og sundhedsplejersker. Nogle af dem er gået på efterløn eller pension, men brænder stadig for at hjælpe børn og familier, der er i nød. Alt arbejde er ulønnet, og der er heller ingen midler til de to årlige møder, der afholdes for at udveksle erfaringer og lægge vagtplan, så en tildeling af Benny Andersen Prisen vil være en velfortjent anderkendelse, som de bestemt har fortjent.«