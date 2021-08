Se billedserie Kalundborg Krisecenter vil forsøge at etablere et frivillig tilbud, der kan tilbyde rådgivning til voldsramte kvinder. Det har været et ønske og et behov i flere år som supplement til krisecentrets primære opgave. Privatfoto.

Krisecenter skifter navn og vil tilbyde rådgivning til voldsramte kvinder

Kalundborg - 03. august 2021 kl. 05:28 Af Aske Hald Knudstrup

I mange år har tingene været det samme på Kalundborg Krisecenter.

Der har været otte pladser til kvinder og deres børn, som har haft brug for sikkerhed, støtte og vejledning, hvis de har været udsat for fysisk eller psykisk vold.

De otte pladser er stort set altid optaget, og det er arbejdet med de kvinder og deres børn, som har den primære opmærksomhed for de ansatte og frivillige på centret.

Nu sker der imidlertid ændringer. Og mere end én af slagsen.

Siden etableringen i 1982 har krisecentret nemlig været kendt under et andet navn: Heradøtrenes Krisecenter. Det skifter nu til Kalundborg Krisecenter.

- Det nye navn placerer os et sted på kortet, for der har været mange små misforståelser omkring navnet. Nu giver det sig selv, hvad det er, og i den nye verden, hvor vi skal mere ud i omverden, måtte vi have et nyt navn, siger Annette Hyldgaard, daglig leder af Kalundborg Krisecenter.

Den nye verden, som krisecentret skal ud i, handler om, at fokus skal rettes lidt mere ud over de otte pladser, som man har for tiden.

Forebyggende arbejde Kalundborg Krisecenter forsøger nemlig at få etableret en frivillig rådgiverordning, der kan bistå og støtte kvinder udsat for vold, uden at man behøver at flytte midlertidigt ind.

- Der er mange, som ringer og bare vil have en rådgivning, men os ansatte skal tage os af de kvinder, der er i huset, så det kan være svært at give nok tid til det. Så vi vil uddanne frivillige til det, som kan tage kvinder ind til rådgivning. Et forebyggende arbejde, kan man sige, fortæller Annette Hyldgaard.

Initiativet sker i samarbejde med krisecentrene i Holbæk og Odsherred samt foreningen Medusa, der har base i Holbæk, med flere års erfaring indenfor netop anonym rådgivning til kvinder i den type prekære situationer.

- Der kan være nogen, som synes, at bare det at gå ind på et krisecenter er grænseoverskridende. Så vi vil gerne gøre det væk fra vores regi, også for at beskytte dem, som bor her. Vi vil gerne have lokaler ude i byen, så man kan komme til samtaler og få rådgivning, siger Annette Hyldgaard.

31. august holder Krisecenter Kalundborg informationsaften i deres lokaler, hvor interesserede kan høre nærmere om, hvad det frivillige arbejde vil indebære.

Håbet er at tiltrække for eksempel folk under uddannelse til at være socialrådgiver, sygeplejerske eller pædagog, som vil rustes yderligere til den type arbejde med folk i sårbare positioner.

- Hvis man gerne vil have mere viden, så tilbyder vi det rådgiverkursus, og så kan man give den tid, som man synes, man kan, siger Annette Hyldgaard.

Opmærksomhed steget Nogle af de nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at der skete en stigning fra 2018 til 2019 i antallet af voldsudsatte kvinder og deres børn, som fik et ophold på et kvindekrisecenter.

På Kalundborg Krisecenter er det oplevelsen, at de heldigvis kan tilbyde den nødvendige hjælp, som et ophold er, når der er brug for det.

Annette Hyldgaard vurderer dog samtidig, at der er sket en større bevidsthedsudvidelse om, at krisecentrene findes, og hvilken rolle de udfylder.

- Jeg tror, at folk er blevet mere opmærksomme på, at man ikke skal affinde sig med at være i et voldeligt forhold. At man kan få hjælp. Så det er blevet mere synligt, siger hun.

Samtidig blev psykisk vold i 2019 en del af straffeloven, og også dette har henledt mere opmærksomhed på området.

Derfor bliver det ifølge godt med et ekstra alternativ til krisecentrets nuværende arbejde, spår krisecenterlederen.

- Vi vil tilbyde frivillig anonym rådgivning, så du behøver ikke oplyse CPR-nummer, og kommunen ikke nødvendigivs skal ind over. Dermed er det ikke knyttet helt bestemt til krisecentret. Så kan vi henvise folk videre og snakke med dem om, hvad de kan gøre, siger Annette Hyldgaard.