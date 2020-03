Annette Hyldgaard er leder af Heradøtrenes Krisecenter i Kalundborg. Foto: Thomas Rye

Krisecenter presses af Coronavirus

Kalundborg - 20. marts 2020 kl. 06:29 Af Thomas Rye

Også på Heradøtrenes Krisecenter i Kalundborg mærker man konsekvenserne af, at coronapandemien har ramt Danmark.

- Beboerne på krisecenteret bor tæt sammen og deler køkkenfaciliteter, så det giver os nogle helt særlige udfordringer, fortæller Annette Hyldgaard, der er leder af krisecenteret.

Krisecenteret har i øjeblikket otte kvinder boende samt deres børn. Disse vil blive ved med at bo på centeret, der til gengæld er helt lukket for besøgende. Medarbejderne har samtidig forsøgt at opdele krisecenteret i mindre afdelinger for at forhindre, at eventuel smitte kan sprede sig.

- Af hensyn til smitterisikoen er der imidlertid lukket helt ned for tilgangen til krisecenteret under pandemien. Ingen nye beboere kommer ind på centeret, og ingen flytter fra centeret. Det betyder, at der er nogle af vores nuværende beboere, som kommer til at være på krisecenteret noget længere end normalt, fortæller Annette Hyldgaard.

Det giver imidlertid nogle andre udfordringer i samfundet.

- Når folk skal gå hjemme i længere tid og holde sig socialt isoleret, så er der en risiko for, at volden eskalerer i nogle parforhold. Hvis krisecentre som vores ikke kan tage nye beboere ind, så risikerer vi at efterlade nogle sårbare kvinder i stikken, siger Annette Hyldgaard.

Kriscentre på tværs af landet arbejder derfor ekstra tæt sammen i disse dage for at finde boliger til de kvinder, som har behov for at komme på krisecentre.

- Enkelte krisecentre har egentlige lejligheder, som er bedre egnet under en pandemi, men krisecentrene kommer til at mangle boliger under den nuværende Coronakrise. Derfor har vores organisation LOKK (Landsorganisation af Kvindekrisecentre, red.) skrevet til ministeren om hjælp til at finde nogle midlertidige boliger til at afhjælpe problemet, siger Annette Hyldgaard.

Hun understreger desuden, at medarbejderne på Heradøtrenes Krisecenter i Kalundborg fortsat er på arbejde, så voldsramte kvinder med brug for hjælp vil fortsat kunne kontakte centeret under krisen.