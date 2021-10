Leder af Kalundborg Krisecenter, Anette Hyldgaard, har intet hørt fra kommunen om at etablere et rådgivningssamarbejde. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Krisecenter mangler besked: Vi har intet hørt, siden afslaget kom

Kalundborg - 22. oktober 2021

Det fremstår uklart i horisonten, om Kalundborg Kommune i fremtiden kommer til at opruste indenfor den anonyme rådgivning, så man også får særskilt kvalifikationer til voldsramte kvinder.

Det blev ellers stillet i udsigt tilbage i august. Dengang afviste kommunens socialudvalg en ansøgning fra Kalundborg Krisecenter, der søgte om 165.000 kroner, fordi man ville etablere en frivillig rådgiverordning, der kunne bistå og støtte kvinder udsat for vold, uden at man behøver at flytte ind på krisecentret.

Ansøgningen kunne ikke imødekommes, fordi socialudvalget fattes penge. I stedet ville man altså undersøge, om der kunne etableres et samarbejde mellem kommunen og Kalundborg Krisecenter, så rådgivningen blev indlemmet i kommunens eksisterende tilbud.

- Vi ved ikke, hvordan og hvorledes det samarbejde skulle fungere, for vi har intet hørt, siden afslaget kom, siger Anette Hyldgaard, daglig leder af Kalundborg Krisecenter.

Der mangler penge Ganske vist er der kun gået lige over to måneder siden afslaget, men Anette Hyldgaard siger, at hun trods gentagne henvendelser ikke har modtaget nogen respons fra kommunen, om hvordan et nyt samarbejde kunne manifestere sig.

- Jeg ville gerne invitere kommunen til et møde for at snakke om, hvad vi kan lave sammen, siger hun.

Samtidig er det vigtigt for Kalundborg Krisecenter at få understreget, at selv om et kommunalt samarbejde om rådgivning virker som en god idé, så har krisecentret ikke ressourcer til sådan et tilbud.

- Pengene, vi får på krisecentret, går til råd, vejledning, omsorg og sikkerhed for de kvinder, som kommer og bor her. Vi vil også gerne give rådgivning, men det har vi ikke timer til blandt vores ansatte, siger Anette Hyldgaard.

Vil gerne hjælpe Ad flere omgange har Anette Hyldgaard berettet om, hvordan Kalundborg Krisecenter har bemærket, at de får flere og flere henvendelser fra kvinder, der søger råd og vejledning, hvis de oplever en hverdag med vold i hjemmet.

Derfor var det hensigten med krisecentrets oprindelige ansøgning til kommunen, at de ekstra penge kunne bruges til at uddanne frivillige, så man kan imødekomme de henvendelser.

Så Anette Hyldgaard håber stadig, at kommunen henvender sig, fordi behovet bestemt ikke er gået væk.

- Jeg vil gerne mødes og høre, hvad de tænker, at det indebærer. For vi vil gerne bidrage med vores ekspertise omkring voldens konsekvenser, siger Anette Hyldgaard.