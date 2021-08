Se billedserie Der kommer flere og flere henvendelser til Kalundborg Krisecenter om at rådgive og vejlede voldsramte kvinder, uden at de nødvendigvis skal indkvarteres på centret. Deres ansøgning om at få støtte til at etablere den rådgivning har kommunen givet afslag på. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Krisecenter får ingen støtte til rådgivning af voldsramte kvinder

Kalundborg - 16. august 2021 kl. 05:28 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Meldingen fra Kalundborg Krisecenter har været klar længe.

Flere og flere kvinder henvender sig for at få råd og vejledning, hvis de oplever en hverdag med vold i hjemmet. Sådan lød det allerede i 2019, og for nylig gentog daglig leder Anette Hyldgaard, hvad krisecentret ønsker:

- Vi vil uddanne frivillige til det, som kan tage kvinder ind til rådgivning. Et forebyggende arbejde, sagde Anette Hyldgaard.

For at stable projektet på benene og sikre, at de frivillige fik den rette uddannelse, skal Kalundborg Krisecenter dog bruge penge.

Derfor havde de søgt kommunen om 165.000 kroner i støtte, så man fremadrettet kan »tilbyde åben, ambulant rådgivning til borgere, der er udsat for vold i nære relationer«.

Nu har socialudvalget behandlet ansøgningen, og udfaldet er ikke gået Kalundborg Krisecenters vej. Ansøgningen kan ikke imødekommes.

- Det er en rigtig god idé, men vi har simpelthen ingen penge at give af, siger Gunver Jensen (S), næstformand i socialudvalget.

Vil indlede samarbejde Socialområdet i Kalundborg Kommune er notorisk presset og har i flere år været ramt af nedskæringer.

Så det ærgrer Gunver Jensen, der også er ambassadør for Kalundborg Krisecenter, men hun mener dog, at socialudvalget har gjort, hvad de kan for at imødekomme dele af intentionen bag krisecentrets ønske.

Det betyder, at socialudvalget vil få undersøgt, om der kan etableres et samarbejde mellem Kalundborg Krisecenter og Kalundborg Kommune om rådgivning.

- Vi tilbyder i forvejen forskellige former for anonym rådgivning flere steder i kommunen. Derfor vil vi gerne give det her projekt en chance og se, hvad vi kan gøre for at få det med ind under, siger Gunver Jensen.

Ønsket fra Kalundborg Krisecenter er i samme boldgade, dog kun målrettet voldsramte kvinder - og i et regi, der ikke er tiltænkt til at være lige så tæt knyttet til kommunen.

- Der kan være nogen, som synes, at bare det at gå ind på et krisecenter er grænseoverskridende. Så vi vil gerne gøre det væk fra vores regi, også for at beskytte dem, som bor her, har Anette Hyldgaard fortalt.

Gunver Jensen er godt klar over, at den mere brede pensel ikke nødvendigvis vil leve helt op til, hvad Kalundborg Krisecenter har drømt om.

- Alt afhængig af ens problem, så kan man enten få rådgivning med det samme, eller man kan få hjælp til at blive peget i den rigtige retning, siger Gunver Jensen.