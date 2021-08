Se billedserie Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning: - Vi har lært en masse af det, der er sket. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Kriminelle IT-angreb tager fortsat til i omfang

Kalundborg - 31. august 2021 kl. 19:39 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Center For Cypersikkerhed (CFCS) under Forsvarets Efterretningstjeneste forventede ved udgangen af sidste år, at omfanget af sikkerhedstrusler i form af hackerangreb, udvikling af mere ondsindede virus, malware og ransomware - og andre sofistikerede cybertrusler - vil stige i år. Det er en vurdering, som CFCS ikke står alene med. Eksperter kloden rundt deler den opfattelse.

IT-huset MyData er helt på linje, og her fastslås, at alt for mange virksomheder ikke er tilstrækkeligt sikrede mod hacker-angreb.

Nye undersøgelser viser, at mange virksomheder ikke er bevidste om, hvordan de bedst garderer sig mod cyberkriminalitet. Flere It-virksomheder har oprettet telefoniske hotlines, som i forskelligt omfang tilbyder råd og vejledning om it-sikkerhed.

- De fleste It ansvarlige, samt medarbejdere, der arbejder med It områder, har måtte løbe stærkt for at prøve at følge både med udviklingen, og med de mange nye metoder, hackerne benytter, og løbende udvikler, for at knække It-systemerne. Desværre ser tendensen ud til at fortsætte, vurderer MyData.

Vi får erfaring

Direktør i Kalundborg Forsyning, Hans-Martin Friis Møller, fastslår efter fredagens angreb, at virksomheden har lært en masse af det, der skete:

- Der er ingen tvivl om, at vi, når processen er tilendebragt, og vi er tilbage på det normale spor, vil stå endnu stærkere rustet i kampen mod hacker-angreb. Du får jo en masse erfaringer på basis af så konkret et forløb, som vi, har været igennem, siger han.

I juni i år har den statslige enhed Center for Cypersikkerhed opgjort, at »truslen fra cyberkriminalitet og cyberspionage vurderes fortsat at være meget høj, og trusselsniveauerne er således uændrede i forhold til 2020. Truslen fra destruktive cyberangreb og cyberaktivisme er lav. Truslen fra cyberterror er ingen«.

CFCS fortsætter:

- De forhold, som understøtter cybertruslen, ser ikke ud til at blive svækket i de kommende år. Flere konkrete hændelser og angrebsforsøg det seneste års tid understreger, hvorfor CFCS igen vurderer, at truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet mod Danmark ligger på det højeste mulige niveau på skalaen.

CFCS har udarbejdet værktøjer, der skal stille virksomhederne bedre i kampen mod hacker-angerb som det, Kalundborg Forsyning blev ramt af.

Den private virksomhed MyData er helt på linje og understreger, at »der er brug for at få opdateret sin IT sikkerhed, eller som minimum få kigget sit set-up igennem, da ting som netværksforbindelser hjemmefra, manglende Cloud-løsninger og general fejlhåndtering af IT sikkerhed kan være med til at udsætte virksomheden for større mulighed for at blive ramt af hacker-angreb«.