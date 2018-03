Se billedserie Elvira Gåsefod, skurken, som Lone Theils opfandt til sin historie Kamæleontyven. Stribe:EgmontAA09

Krimiforfatter med i Anders And

Kalundborg - 01. marts 2018

Lone Theils, journalist og krimiforfatter, elskede at læse Anders And som barn, og da hun blev spurgt, om hun ville skrive en krimihistorie til Anders And, sagde hun straks ja.

I øjeblikket bor Lone Theils i sine forældres hus i Kalundborg, mens hun er ved at at få bygget hus på Amager. Lone Theils bror og søster bor også i Kalundborg.

- Det er en stor ære at blive spurgt. Vi holdt ikke selv Anders And i min barndom, men når jeg var syg, blev der købt et Anders And blad, så det er noget helt særligt for mig, siger Lone Theils, som har haft stor succes med sin debutkrimi fra 2015 »pigerne fra Englandbåden«, som er blevet oversat til 14 sprog.

Lone Theils er i selskab med den svenske krimiforfatter Camilla Läkberg og den norske krimiforfatter Jørn Lier Horst, som også har skrevet krimihistorier til Anders And bladet, som udkommer i uge 9.

- Der var lidt restriktioner på, fordi det er for børn. Der måtte ikke være vold og våben, men det var heller ikke noget problem for mig, siger Lone Theils.

Lone Theils fik lov til at opfinde en ny skurk, Elvira Gåsefod, som naturligvis vil stjæle Joakim von Ands penge i historien Kamæleontyven.

- Hun er sådan en lidt gal kemiker, som har gået på opfinderskole sammen med Georg Gearløs, fortæller Lone Theils.

Lone Theils niecer og nevø synes, at det er cool, at hun har skrevet en historie til Anders And.

- Mine niecer på syv og ti år spurgte også, om folk ville begynde at genkende mig på gaden nu, men det tror jeg ikke, fordi jeg er jo afbilledet med et næb i bladet, siger Lone Theils med et grin.