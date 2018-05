Hanne Olesen mener, at der er brug for en kulturændring, så kommunale medarbejdere føler sig bedre inddraget. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Kræver en ny kultur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kræver en ny kultur

Kalundborg - 30. maj 2018 kl. 19:22 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medarbejderne i Kalundborg Kommune er generelt glade for deres arbejdsplads, og sygefraværet er faldende, men flere politikere vil have de kommunale ledere til at være bedre til at inddrage medarbejderne i de daglige beslutningsprocesser.

- Vi går frem på 32 ud af 35 parametre, når det gælder arbejdsmiljø. Vores sygefravær er faldende, og i en tid hvor andre kommuner har svært ved at fastholde medarbejderne, så går vi den anden vej, sagde borgmester Martin Damm (V), da han onsdag præsenterede resultaterne af personalepolitisk regnskab 2017 for Kommunalbestyrelsen.

Enhedslistens Niels Erik Danielsen var enig med borgmesteren i, at rapporten var positiv læsning.

- Alligevel synes jeg dog, at vi bør have fokus på, at de ansatte ikke føler de bliver involveret i kommunens fremtidsplaner. Samtidig er det også værd at bide mærke i, at lærerne og SOSU-assistenterne har kommunens største sygefravær. Der vil være meget vundet ved at nedbringe dette fravær, sagde han.

Også Socialdemokraternes Hanne Olesen havde hæftet sig ved, at medarebejderne ikke følte at ledelsen lyttede til dem.

- Ansattes involvering i beslutninger, forandringer og fremtidsplaner er hjørnestenen i MED-samarbejdet, og det har vi en forventning om, er noget som man arbejder intenst med. Samtidig er det alarmerende, at medarbejderne ikke føler sig opmuntret til at komme med forslag til forbedringer og forandringer. Oftest er det dem som er nede i materien, som har bedst blik for hvad der er brug for. Det kræver at ledelsen aktivt arbedjer for at lave en kulturændring, sagde hun.