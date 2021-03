Psykolg og leder af kræftrådgivning i Holbæk, Roskilde og Kalundborg området, Jette Winge, oplever at færre kræftpatienter henvender sig under corona-pandemien. Det er vigtigt at række ud efter hjælp og ikke vente, pointerer Jette Winge. Foto: Kræftens bekæmpelse

Kræftrådgivning: - Vigtigt at række ud

Kalundborg - 20. marts 2021 kl. 13:13 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen

KALUNDBORG: Kræftens Bekæmpelse har under corona, oplevet at færre henvender sig til dem, herunder også i Kalundborg Kommune. Jette Winge, der er psykolog og leder af kræftrådgivningen i Roskilde, Holbæk og Kalundborg området opfordre kræftpatienter til ikke at vente med at få hjælp, hvis man har det svært.

- Vi har i coronatiden hørt fra færre kræftpatienter end vi plejer, men dem der har henvendt sig har haft et stort og presserende behov. Vi kan være bekymret for, at folk tror, at der er lukket for rådgivning, eller der ikke er noget hjælp at få. Det er utrolig vigtigt, at vi stadig får fortalt, at vi er her, siger Jette Winge og og fortsætter.

- Men det er forståeligt at mange måske ikke magter at række ud efter hjælp, og tænker, "Nu venter jeg bare til det hele åbner op igen". Men hvis man går rundt og har det svært eller har bekymringer, så det vigtigt man rækker ud.

Forventer genåbning i foråret

Jette Winge beskriver, at hun håber, at der i løbet af foråret bliver fysisk åbent op for rådgivningen i Kalundborg. Men man kan altid ringe ind til kræftrådgivningen, understreger hun.

- Hvis der er mennesker, der slider og døjer med noget, så er det vigtigt at tage kontakt, og ikke tænker at man skal vente til det hele åbner op igen, fordi det er vigtigt, at man ikke går alene med de ting. Vi glæder os til at kunne åbne fysisk igen. Men der er stadig masser af hjælp at hente, både pr telefon og online tilbud, man kan gøre brug af indtil da. Man er altid velkommen til at booke en rådgivningssamtale, og der er kort ventetid på at få en samtale med en professionel rådgiver. I løbet af foråret forventer vi at genåbne vores rådgivningssatellit i Kalundborg, siger Jette Winge.

- Lige nu er der telefon eller onlinesamtaler for kræftpatienter, pårørende, efterladte, og man kan også deltage i forskellige online samtalegruppe, f.eks. om Frygt for tilbagefald eller om at være pårørende.

Du kan kontakte Kræftens Bekæmpelse for professionel rådgivning hvad enten du er kræftramt, pårørende eller efterladt, alle er velkomne.

Ring til kræftrådgivningen i Roskilde, som også dækker Kalundborg : 70202648, mandag til torsdag 10 - 16, fredage 10 - 13

Eller skriv til roskilde@cancer.dk

Uden for åbningstid kan man også kontakte kræftlinjen: 80301030, der også har åben for professionel rådgivning i aften og weekender

Vi forventer at åbne vore lokale rådgivnings-satellit i Kalundborg i løbet af foråret, når restrektionerne tillader det.