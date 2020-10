Stafet for Livet Kalundborg aflyser arrangement i Kino Den Blå Engel på grund af for få solgte billetter. Fra venstre ses Ole Lauritzen fra Stafet for Livet Kalundborg i selskab med Hermann Hansen, forman for Kræftens Bekæmpelse Kalundborg. Foto: Eva Lyng Johansen

Kræftforedrag aflyses i Kino

Styregruppen for Stafet for Livet Kalundborg aflyser dets arrangement i Kino Den Blå Engel mandag aften den 19. oktober.

- Vi havde glædet os til at høre journalist Arne Notkin fortælle om sin overvundne kamp mod kræften og glædet os til at se filmen »En Flænge i Himlen« sammen med jer. Vi gætter på, at vi, som meget andet, er ramt af coronakrisen, da der ikke er solgt så mange billetter, som vi havde håbet. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at vi må aflyse, men det er den bedste beslutning på nuværende tidspunkt, siger Ole Lauritzen, formand for Stafet for Livet Kalundborg.