Meget måtte aflyses i 2020, men Lyserød Lørdag på Solskinspladsen blev gennemført, og igen i år flagrede bh'erne i vinden. Foto: Mik Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Kræftens bekæmpelse gør status Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kræftens bekæmpelse gør status

Kalundborg - 30. marts 2021 kl. 20:25 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

2020 var et år præget af aflysninger og udsættelser for Kræftens Bekæmpelse i Kalundborg.

- Vi var blandt andet nød til at udsætte vores generalforsamling sidste år til august, hvorfor min beretning på den seneste generalforsamling kun dækkede aktiviteter for et halvt år, fortæller formand Hermann Hansen.

Blandt aktiviteterne som blev gennemført, var blandt andet det traditionelle Lyserød Lørdag arrangement på Solskinspladsen. Derudover lykkedes det også at oprette en samtalegruppe for kræftramte kvinder, mens der var flere møder i Kræftens Bekæmpelses mandegruppe.

- Det blev desværre ikke til så mange møder som vi havde håbet og ønsket, da vi blev ramt af nedlukningen. Vi forsøger at holde kontakten ved lige gennem telefon og computer, og i mandegruppen var vi hjemme og besøge et medlem i hans garage med negative test og god afstand, fortæller Hermann Hansen.

Kræftens Bekæmpelse har også været på apoteket i Kalundborg, hvor de talte med borgerne om HPV vaccinen.

- Det blev en hyggelig dag, med mange gode samtaler med de besøgende borgere og et engageret personale. Der var kun en enkelt borger, som kom med negative holdninger, men det var næsten alle vaccinationer, som han var modstander af, fortæller Hermann Hansen.

I Kræftens Bekæmpelse håber man, at det i 2021 bliver muligt at gennemføre flere normale aktiviteter, såsom Stafet for Livet og Lyserød Lørdag. Næste store aktivitet bliver landsindsamlingen den 11. april.

- Vi håber at kunne gennemføre landsindsamlingen som normalt, naturligvis med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Vi kommer dog til at mangle indsamlere, så hvis man har lyst til at være med, skal man kontakte Hanne Klarskov, der står for koordinationen af den lokale indsamling, siger Hermann Hansen.

På generalforsamlingen blev Karen Anette Nielsen fra Kalundborg valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem. Hun erstatter Kirsten Nielsen, der har valgt at forlade bestyrelsen. Derudover blev Annette Johansen fra Kirke Helsinge valgt som ny suppleant for bestyrelsen.