Kræftens Bekæmpelse i Kalundborg har aflyst generalforsamlingen torsdag. Lokalformand Hermann Hansen, der her er på gaden i forbindelse med et af organisationens Støt Brysterne-arrangementer, oplyser, at også prostatakræft-møderne om mandagen er aflyst indtil videre.

Kræftens Bekæmpelse aflyser

Kalundborg - 11. marts 2020 kl. 11:04 Af Jakob Erhardt Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi ønsker at bidrage til at begrænse smitte med corona-virus. Derfor har vi skærpet vores retningslinjer i forhold til at afholde arrangementer indtil udgangen af marts. Det betyder, at generalforsamlingen er udsat indtil videre.

Sådan hedder det i en pressemeddelelse fra Kræftens Bekæmpelse som begrundelse for, at organisationen med kort varsel aflyser lokalforeningens generalforsamling, der torsdag den 12. marts skulle have været holdt på Aktivitetscenter Munkesøen i Kalundborg.

Hermann Hansen, der er formand for Kræftens Bekæmpelse i Kalundborg, oplyser, at de møder for mænd med prostatakræft, som hver mandag bliver holdt på aktivitetscentret, tilsvarende er aflyst indtil videre, hvilket deltagerne dog har fået direkte besked om.