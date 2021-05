Kornsiloen på Vesthavnen

Selv om det er nogle år siden, at den store kornsilo på Vesthavnen blev revet ned, er der mange, der kan huske den store grimme grå cementklods, som det efterhånden var blevet, efter at der gennem årene var bygget til den oprindelige silo flere gange. Alle tilbygningerne var nok praktiske for de folk, der skulle modtage kornet og senere udskibe det over havneanlægget.