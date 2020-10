Lørdag blev Lyserød Lørdag markeret på flere måder i Kordilgade. Blandt andet med en præmieoverrækkelse ved Swärds Guldsmedie: Her ses fra venstre: Jens Arne Riise, vinder af en cykel, Kirsti Thygesen, Kvickly, Steen Søndergaard, vinder af et tv, Dennis Larsen, Føtex, Nicoline Thomsen, vinder af en diamantring, Glenn Swärd, Swärds Guldsmedie, Bente Petersen, vinder af et gavekort til Meny og Peter Egebæk, Meny. Foto: Anna Egeris Karstoft

Kordilgade i lyserødt til støtte for brysterne

Her har kunderne deltaget i en konkurrence ved at købe forskellige varer, ligesom der for hvert køb er blevet doneret et beløb til Støt Brysterne i Kalundborg, og lørdag kulminerede konkurrencen med en præmieoverrækkelse ved Swärds Guldsmedie i Kordilgade.