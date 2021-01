Koordinator sagt op

- Mei Kanstrup har siden sidste sommer arbejdet for Vores Kalundborg med det formål at skabe aktiviteter i byen til glæde for kommunens borgere og gæster, ligesom hun har været med til at skabe en ny hjemmeside for foreningen. Det har ikke været uden udfordringer på grund af de restriktioner, som corona-pandemien har sat for detailhandelen, oplyser formændene for Vores Kalundborg, Glenn Swärd og Brian Sønder Andersen.