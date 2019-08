Selv om Martin Damm kan se logikken i at øge kontrollen med sociale ydelser, er det langt fra sikkert, det bliver vedtaget. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Kontrol med sociale ydelser kan blive fordoblet

Kalundborg - 28. august 2019

2,2 millioner kroner årligt, men »potentialet kan være større«.

Sådan lyder vurderingen fra administrationens side af de økonomiske fordele ved at fordoble antallet af ansatte i Kalundborg Kommunes kontrolgruppe fra to til fire. Forslaget var for nylig forbi medlemmerne i økonomiudvalget. Her valgte politikerne at godkende det, så det nu bliver en del af de kommende forhandlinger om næste års budget.

Kontrolgruppen arbejder med kontrol med blandt andet sociale ydelser, men kan ifølge administrationen »ikke gennemføre en styrket indsats rettet mod fejludbetalinger i kontanthjælp og sygedagpenge mv. parallelt med gruppens øvrige opgaver«. Derfor foreslås oprettelsen af de to nye stillinger, der altså efter to år forventes at spæde 2,2 millioner kroner til kommunekassen om året.

- I bund og grund er det en god idé. Der er en grund til at reglerne er, som de er, og vi har en myndighedsrolle i at sikre, at pengene bliver fordelt retfærdigt. Det er også klart, at der på et tidspunkt kommer et break-even, hvor det ikke kan betale sig at kontrollere mere. Men her ser det ud som om, at der er noget at komme efter, siger Martin Damm (V), der i sin egenskab af borgmester også er formand for økonomiudvalget.

Administrationens forslag bygger i høj grad på en effektrapport fra Kommunerns Landsforening (KL) fra 1. halvår af 2018. Den viser, at der er betydelige besparelser at hente for kommunerne ved en styrket kontrol med de sociale ydelser, særligt dem der udbetales til borgere i kontakt med Jobcentret. Derudover viser erfaringer fra Roskilde, Greve og Sorø kommuner ifølge administrationen, at der er besparelser at hente, og de 2,2 millioner kan altså være lavt sat.

Men selv om den altså virker til at ligge lige til højrebenet ud fra et økonomisk rationale, er det langt fra sikkert, de to ekstra mand (m/k) nogensinde bliver ansat. De 2,2 millioner kroner vil nemlig tilfalde kommunens såkaldte budgetgaranterede område, mens lønudgifterne på 1,2 millioner kroner årligt til de to nyansatte medarbejdere skal betales via servicerammen.

Spørgsmålet er derfor, om det er her, politikerne vil sætte ind, når de skal fordele pengene under de kommende budgetforhandlinger. Eller som borgmesteren formulerer det:

- Vil jeg gøre det her, eller vil jeg ansætte fire pædagoger?