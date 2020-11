Kontorhotelejer: Mange havde samme behov som mig

- Jeg bor i nærheden og havde set den stå tom, men det er en rigtig stor bygning, så den kan man ikke fylde fra dag et, så jeg tænkte, at det kunne være en god idé at starte noget kontorfællesskab op, fortæller den 48-årige kvinde, der er årets modtager af Venstre i Gørlevs initiativpris, der blev overrakt i dag.

Hun nævner eksempelvis muligheden for at holde kundemøder på stedet, da man kan leje mødelokaler i kontorhotellet, ligesom bygningen rummer et stort atrium med plads til 100 personer, som ligeledes kan lejes i erhvervsøjemed.

- Mange er kun dem selv, her har man mulighed for at spise frokost sammen og mødes nede ved kaffemaskinen, ligesom man har mulighed for at spare med folk, der kan noget andet end en selv, fortæller hun og uddyber, at lejerne spænder over håndværker, markedsføringsvirksomhed, læsevejleder, matematikvejleder og grafiker, der alle kan noget forskelligt.